Más de 40.000 firmas en Change.org exigen endurecer las penas por incendios intencionados

Suárez-Quiñones atendiendo a los medios antes del comienzo de la mesa redonda organizada por Diario de LeónL.DE LA MATA

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una petición ciudadana en Change.org ha reunido más de 40.000 firmas para exigir el endurecimiento de las penas por incendios forestales provocados en España en respuesta a la alarmante recurrencia de fuegos intencionados que cada verano arrasan miles de hectáreas de masa forestal.

Según datos del Ministerio de Agricultura, entre 2006 y 2015, el 68 % de la superficie forestal consumida por el fuego se debió a incendios provocados, mientras que el 32 % restante fue causado por negligencias humanas o accidentes.

La legislación actual contempla penas de hasta 20 años de prisión si el incendio causa víctimas personales, pero si no las hay, la condena máxima se reduce a cinco años y una multa.

La iniciativa ciudadana denuncia que esta penalización resulta "insuficiente" ante el impacto medioambiental, humano y animal de los incendios.

"Cada año muere alguien: por no huir a tiempo, por intentar salvar su casa, por ser voluntario o bombero. Y poco se habla de las otras víctimas: animales domésticos, ganado, fauna silvestre y biodiversidad", señala el texto de la petición, que también reclama protocolos de salvamento para animales atrapados en incendios.

La propuesta plantea que los incendios intencionados sean considerados crímenes contra la humanidad y que se incluyan entre los delitos susceptibles de prisión permanente revisable, dada su gravedad y consecuencias globales en el contexto del cambio climático.

Apoyos con nombres y apellidos que buscan abrir el debate sobre la necesidad de reformar el Código Penal y de implementar políticas de prevención que dignifiquen y protejan el medio rural, sus habitantes y su entorno natural.

En paralelo, otra petición en la plataforma Change.org ha superado las 62.000 firmas solicitando la dimisión del consejero de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su gestión de los incendios forestales.

La iniciativa, lanzada en junio de 2022 a raíz del incendio de la Sierra de la Culebra (Zamora), ha cobrado nueva fuerza tras la oleada de fuegos de este verano, sumando miles de apoyos en los últimos días.

El texto acusa al consejero de una actuación "negligente" en los incendios de 2022, especialmente en la Sierra de la Culebra, y reclama una gestión proactiva del operativo de incendios durante todo el año.