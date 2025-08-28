Galicia espera a los reyes en tres de sus municipios afectados por incendios forestales

Visita de los Reyes al paraje de Las Médulas en el Bierzo.Ana F. Barredo

Galicia espera este jueves la visita de los Felipe VI y doña Letizia en tres de sus municipios afectados por los incendios forestales declarados en la provincia de Ourense: Verín, Cualedro y Monterrei.

Los reyes se reunirán con alcaldes y otras autoridades, así como con personas afectadas por estos fuegos, desde ganaderos a vecinos.

Según han informado fuentes de la Casa Real, Felipe VI y doña Letizia llegarán al mediodía al Centro de Coordinación del Distrito Forestal XIV, en Verín, para visitar la sala de control de los incendios y saludar a alcaldes de localidades orensanas afectadas por el fuego.

Allí también saludarán, en una visita que durará en torno a una hora, a representantes de los distintos equipos que desarrollaron su labor ante esta situación de emergencia.

Después se desplazarán a Cualedro, donde visitarán una explotación ganadera y mantendrán un encuentro con propietarios afectados.

Ya hacia las dos de la tarde, llegarán a la parroquia de Medeiros, en Monterrei, para reunirse en un colegio público con una representación de vecinos afectados por los incendios, con los que tienen previsto estar alrededor de una hora.

La visita a Galicia forma parte del recorrido que los reyes están haciendo estos días por las zonas más afectadas por la oleada de incendios en España de este verano, que este miércoles les llevó a Castilla y León y el viernes les llevará a Extremadura.

En Ourense estarán acompañados, entre otros, por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco. EFE

