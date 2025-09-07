Estas son las provincias de España con menos índice de okupación, según los estudios

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Según varios estudios y análisis, las provincias con menos okupas en España suelen estar ubicadas en el norte del país. Algunas de las comunidades con menos incidencia de okupación son:

Asturias: debido a su alta demanda de vivienda y mercado inmobiliario estable.

Galicia: gracias a su cultura de propiedad arraigada y menor número de viviendas vacías.

Cantabria: con un mercado inmobiliario similar al de Asturias, presenta pocos casos de okupación.

En el sur de España, también hay provincias con cifras relativamente bajas de okupación como: