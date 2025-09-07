Estas son las provincias de España con menos índice de okupación, según los estudios
Las provincias con menos okupas en España suelen estar ubicadas en el norte del país
Según varios estudios y análisis, las provincias con menos okupas en España suelen estar ubicadas en el norte del país. Algunas de las comunidades con menos incidencia de okupación son:
- Asturias: debido a su alta demanda de vivienda y mercado inmobiliario estable.
- Galicia: gracias a su cultura de propiedad arraigada y menor número de viviendas vacías.
- Cantabria: con un mercado inmobiliario similar al de Asturias, presenta pocos casos de okupación.
En el sur de España, también hay provincias con cifras relativamente bajas de okupación como:
- Granada: la actividad turística y de rehabilitación de propiedades han contribuido a mantener un nivel de ocupación estable.
- Cádiz: al igual que en Granada, la actividad turística ha ayuda a reducir la okupación.