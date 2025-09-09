La OCDE avisa: el sueldo del profesorado en España es alto al inicio pero luego se estanca

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El último informe anual de la OCDE sobre el Panorama de la Educación avisa de que la retribución salarial del profesorado español es alta al inicio de la carrera docente pero moderada al final, en comparación con el resto de los países de su entorno ya que su evolución de crecimiento es más lenta.

El estudio publicado este martes señala que entre 2015 y 2024, los salarios nominales han crecido de manera significativa, aunque en menor medida que el coste de la vida, lo que ha dado lugar a un "estancamiento de los salarios en términos relativos".

El salario del profesorado en España no ha recuperado los valores anteriores a la crisis económica de 2008 y se encuentra al mismo nivel que en 2015, mientras que las medias de la OCDE y de la UE25 presentan valores superiores, señala el estudio.

En la educación primaria, el salario inicial ha experimentado un retroceso del 1,2 %, y el salario de quienes cuentan con 15 años de experiencia apenas ha variado.

En la media de la OCDE, el salario inicial del profesorado de primaria ha aumentado un 17 % y un 6 % el de los que llevaban 15 años de ejercicio profesional.

No obstante, en todos los niveles educativos el salario del profesorado en España se sitúa por encima de la media de la OCDE y de la UE25. Sin embargo, el tiempo necesario para alcanzar el tramo más alto de la escala salarial es uno de los más largos entre los países de la OCDE (39 años).

En educación infantil y en secundaria, la retribución de inicio es en torno a un 30 % superior a la media de la OCDE y de la UE25 mientras que educación primaria, la ventaja es algo menor, con salarios iniciales un 24 % por encima de las medias internacionales.

Tras 15 años de antigüedad, el salario del profesorado español continúa siendo superior a las medias internacionales, pero la ventaja disminuye hasta situarse en torno al 15 %, el 6 % en caso de primaria.

En el tramo máximo de la escala, los salarios del profesorado de primaria en España son un 9 % superiores a la media de la OCDE y un 12 % más altos que en la UE25 y refleja una progresión salarial más moderada que en otros países.

España se sitúa entre los que mejor remuneran a su profesorado de primaria al inicio de la carrera, solo por detrás de Alemania, Noruega y Países Bajos, aunque a los quince años de carrera, la retribución es inferior a la registrada en Alemania, Países Bajos, Estados Unidos, Irlanda, Escocia, Inglaterra y Noruega.

En la escala máxima, países como Países Bajos, Alemania, Portugal, Estados Unidos e Irlanda ofrecen salarios más altos que los previstos en España.