Miles de personas en Cataluña salen a las calles para reivindicar la independencia en la 'Diada', las fotos

La manifestación independentista convocada como cada Diada por la ANC y otras entidades ha echado a andar a las 17:14 horas en Barcelona, deslucida por la amenaza de lluvia, que puede acabar alterando el formato del acto político final.

Después de una lluviosa mañana que ha obligado a cancelar varios actos y actividades programadas con motivo de la Diada del 11 de septiembre, los organizadores de la habitual manifestación independentista han decidido mantener la convocatoria de la tarde "pese a la previsión de lluvia", han señalado en un comunicado.

"Sin embargo, y por motivos técnicos y de seguridad, el acto político final previsto una vez finalizada la movilización, en el escenario, se puede ver alterado", añade el comunicado.

La manifestación de Barcelona -que se desarrolla en paralelo a otras dos, convocadas en Girona y Tortosa (Tarragona)- discurre desde Pla de Palau hasta los aledaños del monumento a Colón.

Miles de personas -muchas de ellas con banderas 'estelades'- se han ido acumulando en el punto de inicio de la movilización, aunque la densidad de manifestantes está muy lejos de las convocatorias de los años más intensos del 'procés'.

La cabecera de la manifestación está presidida por una pancarta con el lema 'Más motivos que nunca. Independencia', sostenida entre otros por el presidente de la ANC, Lluís Llach, y el presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich.