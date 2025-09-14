Una explosión de gas en un bar de Madrid provoca 25 heridos

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

Una explosión en un bar de Madrid capital ha dejado un balance de 25 heridos, tres de ellos de gravedad y dos potencialmente graves, después de que la detonación afectara al edificio de viviendas ubicado justo encima del local.

El suceso se ha producido en el bar Mis Tesoros de la calle Manuel Maroto, situada en el distrito de Puente de Vallecas, entorno a las 15.00 horas, según ha informado Emergencias Madrid. Al bar acudieron 13 dotaciones de Samur-Protección Civil y 18 de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, además de varias unidades del Servicio de Urgencia Médica (SUMMA 112) de la Comunidad de Madrid.

Al cierre de esta edición, los bomberos todavía permanecían en el lugar de los hechos realizando trabajos de desescombro a mano debido a la inestabilidad del edificio, ya que sería peligroso meter maquinaria. Además, la Sección de Apoyo Aéreo de Policía Municipal de Madrid está colaborando en la intervención con drones para controlar posibles riesgos.

El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, mostró su preocupación en un mensaje a través de su cuenta de X. «Nuestros equipos de emergencia trabajan sin descanso con 18 dotaciones de Bomberos Madrid, incluida la unidad canina, y el apoyo aéreo de la Policía Municipal, con drones. Todo mi apoyo a los heridos y a sus familias», escribió.

Por el momento se desconocen las causas que provocaron la explosión de gas en el bar.