Feijóo se echa al campo frente al «ecologismo de salón» del Gobierno

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

En un intenso domingo de apertura del curso político, con el presidente del Gobierno y Abascal exhibiendo músculo, Feijóo se ha desplazado a tierra de agricultores y ganaderos con el objetivo de contrarrestar el discurso del Ejecutivo que presenta al PP como un partido que flirtea con el negacionismo medioambiental por sus pactos con la extrema derecha y al hilo de desastres como la dana en Valencia y los devastadores fuegos de agosto; fuegos que afectaron singularmente a comunidades gobernadas por los populares, incluida la Galicia de Feijóo. «No acepto lecciones sobre el campo de los que lo más verde que han visto en su vida son los jardines de la Complutense de Madrid», ha rebatido el jefe de la oposición, antes de añadir que tampoco lo hará con quienes «echan la culpa» del cambio climático sin dejar «limpiar el monte» ni adoptar otras medidas de protección y prevención. Feijóo se ha afanado en reivindicar un vuelco por el que el campo no se convierta en «un museo, un jardín, un campo de atracciones, un recuerdo». «Es un activo», ha defendido, apostando por que se pueda vivir del sector agrícola y ganadero; prometiendo que contará en sus políticas con quienes mejor lo conocen porque su existencia depende de la tierra; y advirtiendo, en una tesis dirigida tanto a los sectores del progresismo en Bruselas como al Gobierno de Sánchez, de que hay que aplicar una Política Agraria Común en la UE que no sea «más medioambiental que agraria».