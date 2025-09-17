España no estará en Eurovisión si participa Israel

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Consejo de Administración de RTVE decidió, por mayoría absoluta de sus miembros, que España se retirará de Eurovisión si Israel participa. Se trata de una resolución sin precedentes en nuestro país; una respuesta contundente en forma de boicot al país hebreo como denuncia por su ofensiva sobre la población en Gaza. Esto nos dejaría sin representante en el certamen musical después de haber concurrido desde 1961 ininterrumpidamente en todas las ediciones. De hecho, en 2026 se cumplen 65 años del estreno de la televisión pública española en este festival, que nació para unir a Europa en torno a la música. Conchita Bautista fue la primera candidata de TVE con la canción 'Estando contigo'. Quedó en novena posición. Fue el presidente de RTVE, José Pablo López, el encargado de defender la propuesta en una reunión del Consejo de Administración, el máximo órgano de decisión de la corporación que cuenta con quince consejeros. Lo hizo un día después de que diferentes miembros del Gobierno, incluso el presidente Pedro Sánchez, elevaran la presión para aislar a Israel de eventos internacionales, a raíz de las protestas propalestinas que lograron suspender la etapa final de La Vuelta por la participación del equipo ciclista Israel-Premier Tech. El PP vota en contra La medida salió adelante con diez votos a favor (de los consejeros nombrados a propuesta del PSOE, ERC, Sumar, Podemos y PN). El representante de Junts se abstuvo, mientras que los cuatro del PP votaron en contra. La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, acusó ayer al Ejecutivo de «hipocresía» y de «falta de coherencia» con esta medida, por no retirar a los representantes españoles de otros eventos internacionales en los que también compite Israel. Esta iniciativa, no obstante, no afectará al desarrollo del Benidorm fest, donde en los últimos años se ha elegido al representante de TVE para Eurovisión. «Es un festival con identidad propia, totalmente consolidado", inciden.