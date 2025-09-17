Alerta: Xioami retira uno de sus modelos de batería portátil por riesgo de incendio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Xiaomi ha emitido una alerta donde informa de la retirada de su 33W Power Bank 20000mAh (con cable integrado) debido al riesgo de incendio por sobrecalentamiento de la batería en determinados escenario durante su uso.

En concreto, está afectado el modelo PB2030MI, fabricado entre agosto y septiembre de 2024. Este sobrecalentamiento de la batería se debe a problemas detectados en ciertos materiales suministrados por algunos de los proveedores.

La ubicación de la numeración del modelo puede variar en función de la versión del producto y encontrarse en diferentes lugares, aunque suele estar en la zona inferior de la parte trasera de la power bank. En la página web de Xiaomi se ha habilitado un buscador para que los usuarios que hayan adquirido este dispositivo puedan comprobar si el suyo está o no entre los afectados.

Aquellas personas que dispongan de alguna de las baterías externas afectadas pueden devolverla en cualquier tienda Mi Store o bien online contactando con el fabricante Xiaomi a través de su web.