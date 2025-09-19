Podemos dinamita la misión de Zapatero para tratar de convencer a Puigdemont

Publicado por Colpisa Madrid / Barcelona Creado: Actualizado:

El veto de Podemos al traspaso de las competencias en materia de inmigración a Cataluña siembra de minas el camino marcado por el PSOE para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2026. El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y el líder de Junts, Carles Puigdemont, se volvieron a reunir ayer en Suiza bajo la amenaza de los posconvergentes de no apoyar las Cuentas públicas si el Ejecutivo no cumple con los compromisos pendientes, pero las miradas de Moncloa se empiezan a dirigir ya a los morados, que pasaron de ser fuerza de Gobierno a oposición al romper con Sumar y saltar al Grupo Mixto en diciembre de 2023, como uno de los principales escollos de la legislatura. En un hemiciclo polarizado, los votos de sus cuatro diputados se han convertido en claves para sacar adelante cualquier iniciativa. Bajo esa premisa, Podemos mantiene su intención de tumbar, junto a PP y Vox, esta medida migratoria que los socialistas habían pactado con Junts y que estos, a su vez, han convertido en cuestión central para su estrategia en Cataluña frente al ascenso en las encuestas del partido de extrema derecha Aliança Catalana, al que perciben como un serio competidor. Más allá de cálculos estratégicos, la formación que lidera Ione Belarra mantiene que la iniciativa tiene «intenciones abiertamente racistas", explican fuentes del partido.

El curso político no ha hecho más que reiniciarse pero vivirá un 'match ball' la semana que viene.