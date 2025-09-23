La Audiencia confirma el procesamiento del hermano de Pedro Sánchez y lo deja a un paso del juicio

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

La Audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y del resto de investigados, entre ellos el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, por su presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que les sitúa a un solo paso de ir a juicio.

La Audiencia Provincial ha dictado un auto, al que ha tenido acceso EFE, en el que confirma el procesamiento de Sánchez, así como de Gallardo, expresidente de la Diputación pacense, y el de los otros nueve investigados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias.

El tribunal considera que existen indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas, por lo que confirma el procesamiento dictado por la jueza que ha instruido la causa, Beatriz Biedma.

Aunque en el recurso de petición del sobreseimiento libre de las actuaciones elevado por Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, se exponía la "inexistencia de indicios" de delitos y subsidiariamente se pedía la nulidad del procedimiento, la Sección Primera de la Audiencia considera que "existen indicios suficientes" sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas.

En su auto, los magistrados agrupan en tres bloques los indicios basados en declaraciones y documentos expuesto en el auto de la magistrada que transformaba la instrucción en procedimiento abreviado.

El primero de ellos hace referencia a la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, la cual fue otorgada a David Sánchez. La Audiencia remarca que la jueza instructora sostiene que no estaba justificada la propuesta ni que fuera personal de alta dirección quien debía prestarlo.

Asimismo, se hace eco que los informes periódicos de la labor de David Sánchez no fueron remitidos de forma telemática, "sino en papel y con fecha más que tardía", y, en este mismo sentido, se sostiene que el trabajo de éste no se prestó de forma habitual en Badajoz y que su puesto de trabajo fue "adaptado a las exclusivas preferencias personales" de David Sánchez.

El segundo bloque de indicios que sostienen el procesamiento se refiere al cambio de denominación del citado puesto de trabajo, pues pasó de 'coordinador de las Actividades de los Conservatorios' a 'jefe de la Oficina de Artes Escénicas' de la Diputación.

Expone la Audiencia que en el auto de la jueza vienen reflejadas varias irregularidades, como "disfrazar de simple el cambio de denominación lo que en realidad era una auténtica creación de puesto, y todo ello a fin de ocultar la verdadera realidad".

"Otro indicio más de la finalidad torticera de este cambio tal y como se reconoce en el Auto es la eliminación de la incompatibilidad del puesto", se añade.

El tercer apartado fáctico de imputaciones se refiere a la aparición en el organigrama de la Delegación de Cultura, Deporte y Juventud de la creación del puesto de “sección de coordinación de centros y programas de actividades transfronterizas”, que recayó en Luis Carrero, exasesor del Ministerio de la Presidencia y amigo de David Sánchez.

"Existen incluso correos de los que se deduce una relación personal muy cercana entre ellos, llamando don Luis (Carrero) a don David (Sánchez) como 'hermanito'”, detalla el auto.

Además, la resolución de la Audiencia se hace eco expreso del auto de la magistrada en la que se menciona a las "relaciones personales de amistad y profesionales anteriores al nombramiento" de Carrero.

En este marco, se expone la declaración del diputado provincial Ricardo Cabezas, quien apuntó que el entonces candidato a las primarias del PSOE, Pedro Sánchez, "le habló de que tenía un hermano músico y que conocía al señor Carrero al menos de la primavera de 2023 cuando se lo presentó don David".

Por todo ello, acuerda "proseguir el procedimiento", remarca que no ha existido "quebranto alguno de la presunción de inocencia" del investigado, extremo éste que sí fue alegado por la defensa, y considera que no es necesario completar la instrucción con otro tipo de diligencias.