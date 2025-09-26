Feijóo quiere una inmigración de hispanoamericanos y sin pagas

Publicado por Álvaro Soto Madrid Creado: Actualizado:

El plan de inmigración que prepara el PP toma forma bajo unos principios muy claros. El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, quiere que los extranjeros que vengan a España lo hagan de forma regular, no vivan de subsidios públicos y sean preferentemente de origen hispanoamericano. «El modelo buenista de la integración ha fracasado", afirmó ayer Feijóo en Formentera, donde conoció, de la mano de la presidenta de Baleares, Marga Prohens, la complicada situación migratoria de esta comunidad.

Primero, Feijóo quiere acabar con el «todos los que vengan serán bienvenidos", un mensaje que, a su juicio, ha regido la política migratoria del Gobierno desde que permitió en junio de 2018 el atraque en Valencia del barco Aquarius, con 629 migrantes a bordo, la primera decisión de Pedro Sánchez como presidente. «Sánchez es el único político europeo que sigue diciendo que a su país puede llegar cualquiera y quedarse todos. Eso es una irresponsabilidad", aseguró Feijóo con el mismo tono duro que empleó en toda su intervención. También opinó que España «tiene derecho a elegir quién entra, cómo entra y para que entra». «Debemos reforzar la seguridad de las fronteras y planificar las llegadas", dijo el jefe de la oposición como segundo punto de su propuesta.

Después, Feijóo insistió en que los inmigrantes que delincan serán expulsados si cometen delitos contra la libertad sexual o son reincidentes «aunque sean regulares». «Todos los que hemos nacido en España tenemos que cumplir la ley y los que han nacido fuera y quieren vivir en España, también", apuntó.

Además, el presidente del PP fue muy explícito sobre las ayudas a los inmigrantes. «Tienen que tener suficiencia económica. No pueden vivir de subsidios que se financian con el dinero de los españoles y no nos podemos permitir que tengan tasas de paro y precariedad más elevadas que las de la población nacional de manera estructural y permanente. La llegada y la permanencia en España tienen que estar vinculadas a un contrato de trabajo", señaló.

Finalmente, y como último de sus cinco puntos, Feijóo dio prioridad a la inmigración proveniente de Hispanoamérica, con la que España, subrayó, «comparte vínculos sociales, idiomáticos y de comportamiento». Se lo contará a los barones este fin de semana en Murcia.