Un mensaje Es Alert avisa del riesgo de inundación por lluvias en el litoral de Valencia

Alerta de Protección Civil mandado cuando la Dana del pasado año.EFE

EFE
Valencia

Protección Civil ha enviado a las 15:28 horas de este domingo un mensaje Es-Alert a la población, con un aviso a los teléfonos móviles, alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia.

La advertencia a los ciudadanos tiene lugar después de que la Agencia Estatal de Meterolología (Aemet) haya establecido desde las 20:00 horas de este domingo, en el caso de Castellón, y desde las 4:00 de la madrugada de este lunes, en el de Valencia, el nivel rojo por lluvias que pueden llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas.

