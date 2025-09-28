Un mensaje Es Alert avisa del riesgo de inundación por lluvias en el litoral de Valencia

Publicado por EFE Valencia Creado: Actualizado:

Protección Civil ha enviado a las 15:28 horas de este domingo un mensaje Es-Alert a la población, con un aviso a los teléfonos móviles, alertando del riesgo de inundaciones en el litoral norte de Castellón y el litoral de la provincia de Valencia.

La advertencia a los ciudadanos tiene lugar después de que la Agencia Estatal de Meterolología (Aemet) haya establecido desde las 20:00 horas de este domingo, en el caso de Castellón, y desde las 4:00 de la madrugada de este lunes, en el de Valencia, el nivel rojo por lluvias que pueden llegar a 180 litros por metro cuadrado en cuatro horas.