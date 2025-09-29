Carmen Lomana, protagonista de las Conversaciones en la Casa de León en Madrid

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo lunes día 06 de octubre a las 19:00, la Casa de León en Madrid, celebrará la actividad 'Conversaciones en la Casa' junto a la socialité María Carmen Fernández de Lomana Gutiérrez-García, licenciada en Filosofía y Letras. Lomana trabajó para el Banco Santander en Londres y, posteriormente, se inició en el mundo del coleccionismo de moda de alta costura.

En un ambiente distendido y cercano, Carmen Lomana, como es más conocida, empresaria, colaboradora habitual en medios de comunicación y referente del estilo y la elegancia, hablará de su trayectoria y sus proyectos.

La actividad está organizada por Alfredo Álvarez Álvarez, miembro la Junta Directiva de la Casa de León en Madrid.