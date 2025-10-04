La UCO detecta que el PSOE pagó 96.000 euros en dinero negro en sobres a Ábalos

Publicado por EFE / Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Guardia Civil ha puesto el foco en su último informe en «desembolsos» de 95.437 euros del exministro José Luis Ábalos que provendrían de «ingresos no declarados", y ha detectado también entregas en efectivo por parte del PSOE que no coinciden con la documentación que el partido remitió al juez.

La UCO ha remitido al Tribunal Supremo un informe patrimonial en el que analiza la información bancaria y tributaria del también exdirigente socialista y la compara con la documentación remitida por el PSOE y el Congreso sobre pagos a Ábalos, y también con conversaciones de su exasesor Koldo García y fotos, como una de un sobre del partido. La Unidad Central Operativa de la Guarda Civil ha reflejado en un informe enviado al Tribunal Supremo (TS) en el marco del 'caso Koldo' que el PSOE pagó con dinero efectivo en sobres a José Luis Ábalos, sin que algunos de esos pagos se reflejen en el registro de liquidaciones por gastos aportado por el PSOE.

Los investigadores explican que, de las conversaciones entre el ex asesor ministerial Koldo García y su entonces mujer Patricia Uriz, se «ha corroborado que parte de estas liquidaciones se entregaron en efectivo mediante sobres recogidos en la sede del PSOE —en la calle Ferraz».

La Guardia Civil expone que «el análisis conjunto de la documentación aportada por el PSOE, frente a las evidencias digitales (las conversaciones), ha permitido establecer en algunos casos una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas».

Sin embargo, la UCO señala que «en otros supuestos no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas».

En concreto, refiere que, «según la información facilitada por el PSOE, en junio de 2019 únicamente se habría liquidado a Ábalos un importe de 321,29 euros frente a los 826,73 euros que se indicaban de forma manuscrita en el sobre identificado con su nombre».

En una de las conversaciones recogidas por la UCO, se puede leer cómo Uriz le decía a Koldo en 2018: «Ya tengo el sobre de Ferraz». «El sobre de Víctor, a mi mesa, y el de Ferraz, a la mesa del ministro", contestó él, según recoge el informe, que recoge fotografías de esos sobres con el logotipo del PSOE.

Uno de los ejemplos que señala la UCO es un sobre dirigido a Ábalos recogido por Koldo García en junio de 2019, que según lo comunicado por el PSOE debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja, y que según la cifra manuscrita en la imagen del sobre con membrete del PSOE contendría en cambio 826,73 euros, por lo que diferencia ascendería de 505,44 euros.

Los agentes explican que «en la vía bancaria los ingresos y gastos aparecen equilibrados", pero cuando tienen en cuenta una serie de desembolsos de Ábalos detectados, «se observa un volumen de gasto superior».

Esos «desembolsos» ascienden a 95.437 euros, que Ábalos «no habría compensado por vía bancaria». En ese montante, según la UCO, figuran «al menos» 20.799 euros en gastos «personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada».