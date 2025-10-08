Mónica García ve normal que haya reingresos en efectivo a parlamentarios tras el informe de la UCO sobre Abalos

La ministra de Sanidad, Mónica García, presenta el estudio de la información correspondiente a las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en España durante el año 2024, a 1 de octubre de 2025, en Madrid (España).Diego Radamés - Europa Press

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha enmarcado en la normalidad que se realicen a veces pagos en efectivo en concepto de dietas o gastos de representación a parlamentarios, en relación al informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre los ingresos en metálico por parte del PSOE al exministro José Luis Ábalos.

En declaraciones a los medios de comunicación cuestionada por este asunto, ha subrayado que ya se ha "explicado por activa y por pasiva" que cuando diputados y senadores tienen gastos relacionados con sus funciones cotidianas, la administración puede devolverlo en efectivo, a través "de la caja".

"Yo creo que esto lo entiende todo el mundo, que cuando llevamos una factura a veces te lo devuelven en efectivo y no te hacen un ingreso en tu cuenta. Esto es la normalidad y otra cosa es que el PP le quiera sacar rédito a unas imágenes (en alusión a las fotos de sobres con dinero en efectivo que recoge el informe de la UCO)", ha enfatizado.

García ha sostenido que le parece un "poco bluf" el informe de la UCO para las "intenciones que tiene el PP de intentar achacar delitos que no aparecen y actos que no aparecen" en el documento elaborado por la Guardia Civil.

La ministra ha acusado al PP de utilizar un extracto concreto del informe de la UCO para intentar hacer una "nube de humo" y proferir palabras incendiarias "para intentar atacar al Gobierno".

Cuestionada sobre si es conveniente que la administración siga funcionando con pagos en efectivo, García ha dicho que no todas funcionan así pero que se atreve a decir que cuando hay dietas o pagos de facturas personales de diputados, se suele emplear ese método que está registrado por interventores de todas las administraciones.

Así, ha desgranado que esos pagos están fiscalizados y se enmarcan en la normalidad. Por tanto, otra cosa es el "uso perverso y torticero" que quiera hacer el PP sobre esto.