FACUA advierte de un fallo de seguridad que ha dejado al descubierto datos personales de clientes de Mango

Consumidores en Acción advierte de un acceso no autorizado a determinados datos personales de clientes de Mango. La multinacional española ha remitido un correo electrónico con un «aviso importante sobre datos personales» donde informa de que ha sufrido un ciberataque.

La empresa explica que la información expuesta se limita a datos de contacto personales utilizados en campañas de marketing: exclusivamente nombre (no se han visto comprometidos los apellidos), país, código postal, dirección de correo electrónico y teléfono. Asimismo, asegura que «todo sigue funcionando con normalidad y que la infraestructura y los sistemas corporativos de Mango no se han visto comprometidos».

Mango asegura en su aviso que no se ha visto comprometida información bancaria, tarjetas de crédito, DNI/pasaporte o las credenciales de acceso ni contraseñas. De conformidad con la normativa vigente, ha avisado de lo ocurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las autoridades.

La compañía ha puesto a disposición de sus clientes el correo electrónico de su Atención al Cliente (personaldata@mango.com) y el teléfono (900 150 543) para cualquier cuestión adicional.

FACUA recomienda a los clientes de Mango que presten atención a cualquier comunicación sospechosa o solicitudes de acciones inusuales tanto por correo electrónico como por teléfono, pues los ciberdelincuentes podrían utilizar estos datos para intentar perpetrar fraudes o estafas.