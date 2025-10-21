El Gobierno retira la subida para los autónomos y el alza será simbólica

Publicado por Lucía palacios Madrid Creado: Actualizado:

Giro de 180 grados en la negociación para la subida de cuotas de los autónomos a partir del año que viene. Tras la oleada de críticas desde la patronal, los sindicatos y los grupos parlamentarios, la ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ha escuchado el clamor popular —quizá también presionada desde La Moncloa— y ha rectificado de plano el incremento generalizado de las cotizaciones de los autónomos que anunció a partir del año que viene. Es más, el volantazo ha sido de tal calibre, que el incremento en las cotizaciones para los que más ganan es inferior al que propuso para los que menos dinero tienen; es decir, si planteó una subida de 17 euros para los que ingresan menos de 670 euros al mes, ahora el incremento máximo es de menos de 15 euros para los que obtienen más de 6.000 euros.

Seguridad Social presentó este lunes una nueva propuesta que supone una enmienda a la totalidad del documento que puso encima de la mesa hace una semana y que generó una unánime repulsa. Así, con el nuevo texto, el Gobierno propone congelar las cuotas de un tercio de los autónomos, los que menos ingresan, y elevar al resto entre 2,91 euros y 14,75 euros al mes, según un primer cálculo facilitado por ATA que podría variar cuando el Ejecutivo confirme las nuevas tablas.

Más concretamente, el nuevo documento recoge una congelación de los tres primeros tramos de cotización (la denominada tabla reducida), de forma que todos los autónomos que ganen menos de 1.166,7 euros al mes no pagarán más a la Seguridad Social el año que viene. Esta medida beneficiará a una tercera parte del colectivo, puesto que en esta tabla reducida se sitúan en torno al 36% del total de emprendedores, más de 1,3 millones, según los datos de 2023 publicados por el ministerio.

La primera propuesta que planteó hace justo una semana Seguridad Social fue un incremento generalizado de las cuotas que pagan los más de 3,5 millones de autónomos en 2026, en una horquilla que oscilaba entre un mínimo de 11 euros más al mes y un máximo de 206 euros. Sin embargo, el incremento era paradójicamente mayor para los que menos ingresan, puesto que establecía una subida de 17 euros al mes para los que generan unos rendimientos netos de hasta 670 euros; este colectivo, finalmente, mantendrá su cuota mínima de 200 euros al mes.

Oferta solo para 2026

De igual manera, los autónomos con rendimientos netos de entre 670 y 900 euros al mes seguirán pagando un mínimo de 220 euros y se congelará también la cuota actual de 260 euros a los que tengan rendimientos netos superiores a los 900 euros y hasta los 1.166,7 euros. Cabe destacar que la nueva propuesta solo habla del próximo ejercicio y no establece las cotizaciones de los dos años siguientes, como sí hacía la primera. Frente a esta congelación para más de 1,3 millones de trabajadores, al resto del colectivo, en torno a 2,2 millones, aquellos que ingresan más de 1.166 euros mensuales, solo les incrementará las cuotas entre un 1% y un 2,5% —menos, por tanto, que la inflación, menos que lo exigido por ATA-, lo que equivaldría a una subida de entre 2,91 y 14,75 euros al mes, muy alejada, por tanto, de los más de 200 euros que planeaba Saiz en un principio.

El PP se jactó ayer de la derrota del Gobierno con los autónomos: «No sobran ellos, sobran ministros». Feijóo rebatió ayer en Burgos el discurso «triunfalista» de Sánchez en materia económica y promete revisar sus 97 subidas de impuestos. En la formación conservadora insisten en que el Gobierno persigue a quienes generan empleo y riqueza en España. «El subsidio no puede convertirse en un modelo de vida, ni en control político».