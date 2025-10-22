Los estancos podrán ofrecer servicio de entrega y recogida de paquetes con "Punto Correos"

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

os más de 13.000 estancos que existen en España podrán ofrecer a sus clientes servicios de entrega, recogida de paquetes y logística inversa a través de la red "Punto Correos", según han informado en un comunicado el Grupo Correos y la Unión de Asociaciones de Estanqueros.

Ambas entidades han firmado un acuerdo de colaboración para que los estancos asociados que lo deseen puedan integrarse a la red de puntos de conveniencia del Grupo Correos, "Punto Correos", que busca así ampliar su red de conveniencia que ya cuenta con 10.000 puntos activos en España.

El objetivo es "acercar" los servicios de la empresa logística a la ciudadanía de forma "flexible, accesible y sostenible", han indicado.

Los estancos que se incorporen a esta red obtendrán unos ingresos adicionales, mayor visibilidad y reforzarán su papel como comercio de cercanía en sus barrios; además, contarán con formación, soporte técnico y acompañamiento continuo, ha destacado el comunicado.

Para Correos Express, este acuerdo supone reforzar su presencia en el territorio nacional de forma "sostenible" y "competitividad" con soluciones "cercanas" y accesibles que se adaptan al ritmo de vida de los clientes.