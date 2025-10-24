Las amenazas de Junts de romper con el PSOE ponen en guardia al Gobierno

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Ejecutiva de Junts decidirá el lunes hasta dónde llegan las amenazas de la formación independentista de romper ya con el PSOE, un movimiento que ha puesto en guardia al Gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, ha advertido de que el «cambio» esgrimido por los de Puigdemont podría suponer una «involución» con PP y Vox. Después de que ayer miércoles la portavoz parlamentaria de Junts, Míriam Nogueras, alertara al propio Sánchez en la sesión de control del Congreso de que quizás haya llegado «la hora del cambio», la formación ha confirmado que Carles Puigdemont reunirá el lunes a la dirección de su partido para abordar el momento político actual. La respuesta de Sánchez ha venido desde Bruselas, donde asiste al Consejo Europeo y desde donde ha dejado claro que el Gobierno quiere cumplir con los compromisos alcanzados con Junts en Bruselas. «Lo estamos haciendo. Sabe Junts que estamos cumpliendo con todos eso acuerdos, aunque evidentemente hay algunos que no dependen en exclusiva del Gobierno o de los grupos parlamentarios que lo sustentan», ha aseverado. Sigue sin concretarse, por ejemplo, la cesión de las competencias e inmigración a Cataluña, iniciativa que fue rechazada en el Congreso con los votos de Podemos, o el uso de las lenguas cooficiales como el catalán en las instituciones europeas. Eso sí, Míriam Nogueras ha dado otra vuelta de tuerca a la crisis al manifestar en una entrevista, a última hora de la mañana, que «el tiempo de los ultimátums ha terminado y el PSOE no lo ha aprovechado». El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, desde Ávila, ha incidido no obstante en que el Ejecutivo practica el «diálogo», el «trabajo», el «esfuerzo» y la «negociación» desde hace 8 años.

Tranquilidad

Entre tanto, fuentes gubernamentales reiteran el mismo mensaje de tranquilidad que suelen transmitir ante los avisos de Junts, e inciden en que es preciso que este partido tenga paciencia, porque los acuerdos alcanzados con ellos precisan de tiempo para cumplirse. Desde el ala de Sumar, el socio del Gobierno de coalición, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha interpretado que lo que quiere hacer Junts es «mostrar una posición de fuerza» y ha destacado también que el Ejecutivo dialoga permanentemente con los independentistas. Pero los pasos que los de Puigdemont están dando en los últimos días han agitado el delicado equilibrio de los apoyos que precisa el Gobierno para legislar, con la vista puesta en los presupuestos de 2026, que el Ejecutivo no ha presentado todavía aunque se muestra dispuesto a ello, pese al riesgo de que sean rechazados. Uno de los socios de investidura, el PNV, ha puesto el dedo en la llaga a través de su presidente, Aitor Esteban, quien considera «muy difícil» que la legislatura aguante hasta 2027 sin presupuestos y no ha descartado la posibilidad de que Sánchez adelante las elecciones al próximo año. A su juicio, en la actitud de Junts pesa mucho que Carles Puigdemont siga en Bélgica a la espera de beneficiarse de la amnistía, lo que «ayudaría mucho a que las cosas se normalizaran».