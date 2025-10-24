La gerente del PSOE reconoce que Sánchez ha podido recibir dinero en efectivo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, ha reconocido que el secretario general de los socialistas y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha podido recibir dinero en efectivo por alguna liquidación, aunque ha apostillado que desconoce si se ha producido, pero sí que ha defendido el origen «lícito» de este dinero. Durante su comparecencia en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', la gerente socialista desde 2021 ha explicado a preguntas de UPN que el presidente del Gobierno, «al igual que cualquier persona que trabaja para la organización", ha podido cobrar del partido. "Y ha cobrado mediante transferencias y ha cobrado en algunas ocasiones también en efectivo", ha añadido Ana María Fuentes, que ha aclarado a renglón seguido que desconoce si estos posibles pagos en efectivo se produjeron con el anterior gerente socialista. Al ser preguntada expresamente por si en el cierre del año 2021 vio que hubiese algún papel o liquidación de Sánchez, ha dicho que no lo recuerda, aunque ha señalado que lleva auditando las cuentas del partido desde hace varios años y no puede saber «cada uno de los pagos que se hace y el modo en que se hace». Ha sostenido que los pagos en efectivo «era una práctica que se hacía en muy pocas ocasiones» y que «lo normal» era pagar en transferencias, aunque ha recalcado que «el origen era lícito» y «estaba sometido al mismo proceso de liquidación que el resto".