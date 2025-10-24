El PP citará a la número 3 del PSOE a la comisión Koldo del Senado tras escuchar a Sánchez

Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, llega al Tribunal Supremo para declarar ante el juez.EFE/Borja Sánchez-Trillo

La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, sucesora en el cargo de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, será citada a comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado después de que declare el próximo jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, lo ha avanzado en una rueda de prensa este viernes, en la que ha indicado que si Ábalos y Cerdán tenían un presunto "sistema opaco" de retribuciones en el partido, quieren conocer si "no hay dos sin tres".

García ha apuntado que citarán también a Anabel Mateos, adjunta a Torró en el organigrama socialista, por el mismo motivo.

Ambas acudirán al Senado después de que Sánchez protagonice el jueves la comparecencia número 91 de la comisión, una cita que García considera "una meta volante" en esta investigación parlamentaria.

De hecho, la comisión, en la que tiene mayoría el PP, aprobó en su última sesión prorrogar su plazo de trabajos seis meses más, después de haber superado ya el año y medio de investigación.

"Y si hace falta, volveremos a prorrogarla", ha dicho García, que ha añadido que "queda comisión de investigación para rato", parafraseando el lapsus de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, en el pleno del martes, cuando dijo que "queda gobierno de corrupción para rato" en vez de gobierno de coalición.

La líder del PP en el Senado ha remarcado que Sánchez estará obligado a decir la verdad, porque tendrá "consecuencias penales" en caso contrario.

También ha informado de que será citada a comparecer en la comisión el lunes 3 de noviembre, mediante edicto judicial, Claudia Montes, quien ha acusado a Ábalos y su exasesor Koldo García de acoso laboral y sexual, mientras el exministro niega que haya sido pareja sentimental suya y, a su vez, ha presentado una demanda de conciliación contra ella por sus calumnias e injurias.