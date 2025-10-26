Voluntarios y vecinos recuerdan con una cadena humana a las víctimas de la dana en Paiporta
Miembros de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, junto a entidades locales como Riada de Recursos Solidarios y vecinos, han formado este domingo una cadena humana con velas encendidas a ambos lados del barranco del Poyo, en el municipio de Paiporta, en recuerdo y homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.
Durante el acto, que se ha desarrollado entre las 18:00 y las 20:00 horas, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los 229 fallecidos en las inundaciones y se ha leído un manifiesto.
Los asistentes han ido depositando velas alrededor del Ateneo Musical y Mercantil y en el muro del barranco, en un acto muy emotivo que ha estado acompañado de la interpretación musical de "Ángeles de barro", una canción que el artista Txua dedicó a las víctimas de las inundaciones.
Este acto forma parte de las iniciativas locales para "mantener viva la memoria de la dana", reconocer la labor de los voluntarios y en solidaridad con las familias que todavía hoy siguen reconstruyendo sus casas y sus vidas.