Voluntarios y vecinos recuerdan con una cadena humana a las víctimas de la dana en Paiporta

Numerosos vecinos de Paiporta ha acudido esta tarde hasta el barranco del Poyo convocados por la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana para realizar un homenaje con velas a las victimas de la dana.MANUEL BRUQUE

Miembros de la Plataforma del Voluntariat de la Comunitat Valenciana, junto a entidades locales como Riada de Recursos Solidarios y vecinos, han formado este domingo una cadena humana con velas encendidas a ambos lados del barranco del Poyo, en el municipio de Paiporta, en recuerdo y homenaje a las víctimas de la dana del 29 de octubre de 2024.

Durante el acto, que se ha desarrollado entre las 18:00 y las 20:00 horas, se ha guardado un minuto de silencio en memoria de los 229 fallecidos en las inundaciones y se ha leído un manifiesto.

Los asistentes han ido depositando velas alrededor del Ateneo Musical y Mercantil y en el muro del barranco, en un acto muy emotivo que ha estado acompañado de la interpretación musical de "Ángeles de barro", una canción que el artista Txua dedicó a las víctimas de las inundaciones.

Este acto forma parte de las iniciativas locales para "mantener viva la memoria de la dana", reconocer la labor de los voluntarios y en solidaridad con las familias que todavía hoy siguen reconstruyendo sus casas y sus vidas.