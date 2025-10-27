Núñez Feijóo apuesta por la bonificación total del peaje del Huerna entre Asturias y León

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo durante el acto por el Día del Afiliado de Aragón, este sábado en Zaragoza.EFE/ Javier Belver

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha apostado por la bonificación total del peaje de la autopista AP-66 (Huerna), que une Asturias y León, para acabar con la "discriminación" que sufren el Principado y otros territorios en materia viaria.

En una entrevista con el diario La Nueva España publicada este lunes, Núñez Feijóo ha expresado su "compromiso" para "trabajar para que finalicen esas discriminaciones viarias", algo que a su juicio "pasa por una bonificación de ese peaje hasta conseguir que desaparezca".

"Hay comunidades en las que todo el mundo circula sin un céntimo de peaje y hay otras en las que llevamos décadas, y aún quedan, con esa discriminación. Mi proyecto político es, precisamente, acabar con discriminaciones territoriales", ha afirmado el líder de los populares.

Sobre el dictamen de la Comisión Europea que concluyó que la prórroga del peaje acordada en el año 2000 por un Gobierno del PP incumplió las normas comunitarias, Núñez Feijóo ha apuntado que lo que ahora se cuestiona es el procedimiento de la adjudicación directa de la ampliación de la concesión.

Sin embargo, "diga lo que diga" en un futuro el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, "lo que está claro es que en España existe esa discriminación en las vías de alta capacidad" y por ello quiere "acabar con ella". EFE

