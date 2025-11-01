El juez del Supremo pide a la Audiencia investigar los pagos en metálico del PSOE

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

El juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente consideró este viernes en una resolución que el PSOE no ha aclarado los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García en contraprestación por los gastos de representación: unos 32.000 euros entre ambos entre 2017 y 2021, cuando el primero ejerció como secretario de Organización. El instructor asegura que el partido tampoco ha «explicado suficientemente» de dónde venían las cantidades de efectivo que tenía en «su propia sede» para hacer «frente a las compensaciones de gastos» que le presentaban sus trabajadores. Unas explicaciones que hasta la fecha son poco convincentes, en opinión del magistrado, a pesar de que la formación ha argumentado en los últimos días que ese efectivo llegaba regularmente con ayuda de vigilantes de seguridad y que procedía de su cuenta oficial en el BBVA, entidad que gestionaba los traslados.

Ante la persistencia de esas incógnitas, el instructor del 'caso Ábalos-Koldo-Cerdán' ha pedido al juzgado competente de la Audiencia Nacional que abra una investigación sobre estos abonos y sobre esta metodología de pago. Puente remite testimonio al juez Ismael Moreno de sus pesquisas sobre estos abonos que fueron señaladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe patrimonial sobre Ábalos el pasado 8 de octubre.

El juez pide a su colega del tribunal central, quien de forma paralela instruye las ramificaciones del 'caso Koldo' que no afectan al aforado José Luis Ábalos, actual diputado del Grupo Mixto, que investigue sobre este supuesto descontrol en la caja central del PSOE que podría haber amparado, afirma, actividades «potencialmente delictivas». Y es que Puente subraya que los interrogatorios el pasado miércoles tanto del exgerente de Ferraz, Mariano Moreno, como de la secretaria que repartía los sobres con las liquidaciones de gastos en metálico, Celia Rodríguez, lejos de arrojar luz, han creado todavía más dudas sobre esos confusos mecanismos de pago.

Ya el miércoles, durante las comparecencias, el juez deslizó que la falta de fiscalización en los pagos a los dos imputados podría haber favorecido que éstos hubieran lavado dinero de procedencia desconocida. Ahora, el instructor ya habla literalmente de la posibilidad de que la falta de supervisión del PSOE ha podido favorecer el «blanqueo» e insiste en que varias de las cantidades que Ferraz entregó a Ábalos y Koldo en metálico «no constarían, ni por sus fechas ni por sus importes, en la información facilitada por el PSOE».

El juez recuerda que ni Ábalos ni García aclararon nada porque se acogieron a su derecho a no declarar y que tras las explicaciones del exgerente y la secretaria sigue habiendo dudas sin «despejar». Abunda el instructor en que en Ferraz nadie comprobaba «si los pagos realizados por quien obtenía la devolución habían sido realizados por aquel en metálico o por intermediación bancaria». O sea, que era imposible saber si esos abonos que se pagaban con dinero legal en realidad cubrían gastos realizados con «fondos procedentes de una actividad ilícita o incluso delictiva", lo que habría dado lugar a un «blanqueo».

No obstante, Puente no menciona a Ábalos para desprenderse de investigar estos hechos porque, al ser aforado, la competencia es solo suya. Para el juez, esta hipótesis del blanqueo se considera posible «máxime cuando, al parecer, una persona podía encargarse de gestionar la liquidación de gastos efectuados no por él sino por terceros». Y es que tanto el PSOE, en su escrito al Supremo, como el exgerente y la secretaria en sus declaraciones, han sostenido que Koldo García, asesor ministerial de Ábalos, se hacía cargo de recoger en sobres los adelantos hechos por todo el equipo de la Secretaría de Organización. Puente también muestra su perplejidad por el argumento de que pagando en 'cash' era todo más simple y rápido, cuando para mantener tanto dinero en caja (casi un millón entre 2017 y 2024) se recurrió a traslados con vigilantes en lugar de proceder, más cómodamente y sin gastos, a las transferencias.