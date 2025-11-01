La jueza de la dana pide a Vilaplana el tique del parking tras la comida con Mazón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (c), durante el funeral de Estado por las 237 víctimas de la dana celebrado este miércoles en Valencia con motivo del primer aniversario de la tragedia.EFE/ Kai Forsterling

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana que el 29 de octubre del año pasado dejó 229 víctimas mortales en la provincia de Valencia ha pedido a la periodista Maribel Vilaplana, que comió con el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, el día de la tragedia, el tique del parking donde aparcó su vehículo en la Glorieta de València.

La magistrada ha acordado requerir a la testigo que aporte, en su declaración testifical fijada para este próximo lunes 3 de noviembre, el tique del aparcamiento correspondiente al día 29 de octubre de 2024, «así como cualquier elemento que corrobore documentalmente, el periodo en el que la testigo permaneció junto al President de la Generalitat en dicha fecha».

Así consta en una resolución de fecha de este viernes, contra la que cabe recurso, en la que la magistrada accede a la petición de una acusación particular que había pedido que requiriera el tique del parking al que fueron Mazón y Vilaplana tras la comida en El Ventorro el día de la riada.

Según señala la magistrada en su resolución, «hasta qué momento» la periodista «acompañó al President, y en consecuencia, hasta qué momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron» entre Mazón y la exconsellera de Justicia e Interior investigada, Salomé Pradas, convierte en «útil» la prueba solicitada, consistente en la obtención del tique de entrada y salida del parking.

No oobstante, la jueza considera que «ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del parking entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el President, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024».

Rrecuerda el auto de la Audiencia Provincial en el que se le ordenó citar como testigo a Vilaplana: resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron cruzarse la exconsellera y el 'president', «y si de dichas conversaciones pudo tener conocimiento la testigo».