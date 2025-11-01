La guerra de la tertuliana Sarah Santaolalla contra Vito Quiles: "¿El aguilucho te da protección?"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El enfrentamiento entre la colaboradora de televisión Sarah Santaolalla, que estudió en la Universidad de León, y el activista de extrema derecha Vito Quiles se ha convertido en una de las polémicas más recientes y sonadas en el ámbito mediático y político español.

El conflicto se originó en las declaraciones que Sarah Santaolalla realizó en el programa "Mañaneros" de RTVE, donde ella es colaboradora.

La polémica se centró en las críticas de Santaolalla a la Policía Nacional, acusándola de mostrar un "doble rasero" en su trato hacia diferentes manifestantes.

La tertuliana preguntó de forma retórica por qué la policía actuaba de forma más contundente contra manifestantes con la bandera de Palestina, pero mostraba laxitud o no detenía a personas que portaban la bandera preconstitucional o del "aguilucho" (en referencia a los grupos de extrema derecha con los que se asocia a Quiles). Santaolalla se preguntaba: "¿El aguilucho te hace inmune para la Policía? ¿El aguilucho te da protección?".

Santaolalla cuestionó específicamente la impunidad con la que, a su juicio, Vito Quiles podía "campar a sus anchas" en manifestaciones y eventos, incluyendo algunas supuestas giras universitarias no autorizadas, a pesar de sus acciones provocadoras.

En una de sus intervenciones, Santaolalla hizo un comentario sobre el origen de Vito Quiles, afirmando que le parecía irónico que las personas que le aplaudían quizás dejarían de hacerlo si se enteraran de que "Vito Quiles es inmigrante, es extranjero", señalando una posible incoherencia ideológica en sus seguidores.

El sindicato policial Jupol reaccionó de forma airada a las críticas de Santaolalla hacia la Policía. La llamaron "todóloga" y "cuñada" en redes sociales, lo que generó una réplica por parte de Santaolalla, que les preguntó irónicamente si la insultarían también al ir a poner una denuncia a comisaría.

La tensión entre ambas figuras es un reflejo de la polarización en España, y sus disputas generan un gran número de comentarios y controversia en las redes sociales.

En esencia, la polémica se basa en la crítica de Santaolalla a la actuación de las fuerzas de seguridad respecto a los grupos de ultraderecha con los que se asocia a Quiles, y el papel de este último como agitador en el espacio público.