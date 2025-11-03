IU afirma que la dimisión de Mazón no basta y reclama elecciones en la Comunidad Valenciana

El coordinador federal de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, este martes en declaraciones a los medios de comunicación en Málaga.ALEX ZEA/EUROPA PRESS

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha asegurado que con la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Comunidad Valenciana 'no basta" y ha reclamado elecciones anticipadas para que el pueblo valenciano elija su futuro

A través de un mensaje en la red social X, Maíllo ha tachado de "vergüenza" la declaración institucional de Mazón, al que ha acusado de ser "deshonesto, cínico y falto de la mínima empatía con las víctimas" hasta el final, como es "marca de la casa".

"Tras un año de humillación a las víctimas, solo al pueblo valenciano le corresponde decidir su futuro. Feijóo no puede cerrar en falso esta etapa. Si lo hace, es igual de irresponsable y cínico que Mazón", ha exclamando.