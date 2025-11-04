El juez ordena a la UCO que se lean siete años de correos electrónicos de Begoña Gómez

Archivo - La mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, durante la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Universidad Complutense de Madrid en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España).Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Publicado por Melchor Sáiz-Pardo/Mateo Balín Madrid Creado: Actualizado:

El juez del 'caso Begoña Gómez', Juan Carlos Peinado, ha ordenado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil un informe sobre el contenido de siete años de correos electrónicos enviados y recibidos por la mujer de Pedro Sánchez desde la dirección corporativa de mail que Moncloa le proporcionó: bgomez@presidencia.gob.es.

Moncloa ha remitido todo este paquete de mensajes al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, quien pretende aclarar con esa información si, tal y como sospecha, Cristina Álvarez, empleada de Presidencia, en realidad se ocupó durante años de gestionar el día a día de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC) que codirigía Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Dado lo confidencial de esas comunicaciones, Peinado ha decidido que los investigadores expurguen el contenido de esos correos para seleccionar solo los relativos al trabajo de Álvarez y no trasladar a las partes la totalidad de esos mails.

Cristina Álvarez, que ocupaba y ocupa el cargo de Directora de Programas de Presidencia, y Begoña Gómez están acusadas en esta parte de la investigación de un delito de malversación por haber destinado presuntamente recursos públicos a la actividad privada de la mujer del jefe del Ejecutivo.

El Área de Tecnología de Presidencia del Gobierno, según la información remitida al juez, extrajo el pasado 10 de octubre todos los datos que había en la cuenta de Gómez del periodo fijado por el instructor: entre el 11 de julio de 2018, solo días después de la llegada de Sánchez al poder, y el 23 de septiembre de 2025.

El pasado 9 de octubre la Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación a Álvarez ya que, aseguró, hay indicios suficientes de ésta, pudo trabajar en "actuaciones del exclusivo interés personal de la esposa del presidente" al ocuparse presuntamente de la gestión del día a día de la cátedra. Eso sí, en esa misma resolución, la Sección 23 de la Audiencia vetó la decisión del instructor de abrir una pieza separada para investigar la malversación del trabajo de Álvarez y ordenó al instructor unir este apéndice al resto de la causa en la que se ventilan los otros cuatro delitos: corrupción, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo.

La orden de cegar esta pieza separada acabó con la pretensión del titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid de llevar a la mujer de Pedro Sánchez ante el jurado en dos juicios independientes. Tras el fallo conocido ayer, si la esposa del presidente llega a sentarse en el banquillo será, sí, ante un tribunal popular, pero solo en una ocasión.