La Audiencia Nacional detiene al empresario que dio 100.000 euros a 'Alvise' por presunta estafa piramidal

El empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain', ofrece declaraciones a la prensa al salir de declarar en el Tribunal Supremo, a 11 de julio de 2025, en Madrid (España).

El empresario Álvaro Romillo, que dio 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, ha sido detenido por orden del juez de la Audiencia Nacional (AN) que le investiga por la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).

Así lo ha avanzado 'Eldiario.es' y han confirmado a Europa Press este jueves fuentes jurídicas, que precisan que el juez José Luis Calama ha levantado el secreto de la causa y que ha recibido nuevos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria.

Las fuentes apuntan que en uno de esos informes se indica que se ha encontrado una cuenta en Singapur vinculada al empresario con casi 30 millones de euros.

El juez ha entendido que ese posible patrimonio en el extranjero hace viable que que pueda huir y ha ordenado su detención, acordando que este viernes pase a disposición judicial, según las fuentes.

Romillo, alias 'CryptoSpain', estaba citado este viernes en el juzgado de instrucción para declararv como imputado por la presunta estafa piramidal, todo ello semanas antes de su detención.

Calama, que amplió hasta 2026 el plazo para investigar, incidió en un auto en el "carácter complejo" de la causa, apuntando que la infraestructura de la presunta organización "incluiría sociedades tanto en España como en el extranjero, cuentas bancarias, bienes muebles e inmuebles titulados por los investigados en diversos países".

"Siendo que las diligencias de investigación acordadas hasta el día de hoy, resultan complejas y extensas en relación tanto con los aspectos empresariales, como con los movimientos efectuados por los investigados, lo que conlleva que las diligencias de investigación se encuentren en un estado incipiente", añadió.

FINANCIAR "PARTE" DE LA CAMPAÑA DE 'ALVISE'

Romillo también está investigado en el Tribunal Supremo pero por la presunta financiación ilegal del partido de 'Alvise'. El empresario confirmó en el alto tribunal lo que ya le dijo a Calama, que entregó 100.000 euros a 'Alvise' para la campaña electoral de las últimas elecciones europeas. Por su parte, el político reconoció haber recibido el dinero por dar una charla sobre libertad financiera, pero negó haberlo usado para los comicios.

La Policía Nacional aseguró en un informe que el dinero que recibió el eurodiputado por parte del empresario fue para "financiar parte de la campaña electoral" y ve "evidente" que buscaba "fondos opacos".

La causa sobre MIC se abrió el pasado año en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de estafa agravada, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad de documentos mercantiles, tras diversas denuncias y miles de afectados a los que representan, entre otros, el despacho Aránguez Abogados, para quien el empresario "alardeaba de ser un gran experto en elusión fiscal y conocedor de criptomonedas".

Según la UCO, la plataforma de inversiones MIC llegó a recaudar más de 260 millones de euros, una cifra supuestamente dedicada a la inversión en relojes, vehículos, oro y metales preciosos, alcohol y 'startups'.