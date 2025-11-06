Extra en las pensiones: El Estado presta 10.000 millones a la Seguridad Social

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

l secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, ha señalado este martes que el préstamo del Estado para hacer frente a la paga extra de Navidad volverá a ascender este año a unos 10.000 millones de euros.

Según ha señalado Suárez en la rueda de prensa para valorar los datos de empleo de octubre, el acuerdo para la ejecución del préstamo se aprobó "hace dos semanas" por la cuantía prevista en la ley de presupuestos generales del Estado de 2023 prorrogada.

"Es perfectamente coherente con una mejora de la situación financiera de la Seguridad Social, el hecho de que necesitemos un préstamo no significa que las cosas vayan peor, más bien lo contrario, las cosas van mejor", ha dicho Suárez.

Suárez ha destacado que la denominada "hucha de las pensiones", el fondo de reserva, terminará el año con más de 14.000 millones, y que los ingresos por cotizaciones crecen a un ritmo del 7 %.