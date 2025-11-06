Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis

Planas, ha anunciado hoy que 9.000 agricultores y ganaderos afectados por los grandes incendios que asolaron España este verano percibirán 27,8 millones de euros de las ayudas habilitadas por el Gobierno de España para apoyar a los titulares de explotaciones dañadas por el fuego.

La lista de beneficiarios y las cantidades que les corresponden se han publicado hoy en la página web del ministerio. El ministro ha destacado la celeridad en la tramitación de esta ayuda porque el objetivo es que los agricultores y ganaderos puedan cobrarlas cuanto antes para hacer frente a los gastos y pérdidas que les hayan ocasionado los incendios. El ministerio adjudica de oficio la ayuda tras comprobar que los potenciales beneficiarios cumplen los requisitos, sin que éstos tengan necesidad de hacer ningún trámite.

El ministro ha recordado que cada agricultor o ganadero afectado cobrarán entre 1.500 y 10.000 euros por titular, cifra que se elevará, en el caso de que tenga seguro agrario, a un mínimo de 6.000 euros y un máximo de 16.000 euros. El montante de esta línea de ayuda asciende a 21,5 millones de euros.

Los otros 6,3 millones de euros corresponden a la elevación de la subvención por la contratación del seguro agrario hasta el 70 % del coste de la póliza.

Todos los trámites se podrán consultar desde la página web del ministerio, donde se ha habilitado un espacio para facilitar toda la información relativa a los trámites administrativos de esta ayuda, disponible en este enlace.

El ministro ha realizado este anuncio con ocasión de la inauguración de la primera edición de Expo Sagris, salón de la agricultura y ganadería de nueva creación en la Institución Ferial de Madrid (Ifema), por iniciativa de la Alianza para una Agricultura Sostenible (ALAS).

Se trata de una feria de carácter divulgativo con la que, según ha explicado el ministro “se trata de acercar la producción de alimentos al conjunto de la sociedad, llevar a cabo una pedagogía de lo que se hace y como se hace, y poner el valor el esfuerzo que realizan los agricultores, ganaderos y pescadores para que cada día lleguen alimentos a nuestras tiendas y nuestros hogares”.

Además, el ministro ha destacado que Expo Sagris debe ser también una expresión del “orgullo de lo que somos”, una potencia agroalimentaria -el cuarto exportador europeo y séptimo mundial de alimentos, más de 77.500 millones anuales- y por el empleo y la riqueza que genera el sector y la realidad social del mundo rural.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, principal patrocinador de Expo Sagris, ha programado una serie de actividades, muy relacionadas con estos aspectos, como la divulgación de casos de éxito en el sector y de herramientas para conocer datos técnico-económicos sobre los sistemas productivos en distintos cultivos como las redes TECO, o un taller sobre la lucha contra el desperdicio alimentario.

En el marco de Expo Sagris se celebra también el segundo encuentro nacional del programa Cultiva, impulsado por el ministerio para propiciar estancias formativas de jóvenes agricultores y ganaderos en explotaciones consolidadas.

El ministro ha participado en el acto de reconocimiento de las 12 mejores explotaciones modelo del programa, que han recibido un diploma.

Hasta el momento se han celebrado seis ediciones de este programa en las que han participado más de 900 jóvenes que se han instruido en las prácticas agrícolas y ganaderas en más de 500 explotaciones repartidas por todas las comunidades autónomas. El ministro ha informado de que en la edición de 2025 se ha duplicado el presupuesto de Cultiva, hasta 2,4 millones de euros, que

permitirá estancias a 350 jóvenes en explotaciones que son “referentes desde el punto de vista de la innovación, los medios productivos, el modelo de negocio y las características sociales, ambientales y climáticas”.