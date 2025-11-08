La policía desarticula una célula de los narcos de Maduro Tren de Aragua

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Policía española ha detenido a trece personas sospechosas de integrar la primera célula asentada en España del Tren de Aragua, una estructura criminal originaria de Venezuela considerada la más importante de ese país y que se ha expandido a otros. Los arrestados —doce hombres y una mujer— son mayoritariamente de nacionalidad venezolana, pero hay también españoles y colombianos. Cuatro de ellos, considerados los jefes y nacidos en Venezuela, cumplen ya prisión provisional por orden judicial, según informaron este viernes las fuerzas de seguridad. Un responsable policial aseguró a la prensa que el grupo estaba en fase «embrionaria» de asentamiento y penetración en España, con sospechas de una futura expansión en otros países de Europa. La operación, denominada Interciti, tuvo una primera fase en marzo de 2024, cuando fue arrestado en Barcelona (noreste español) el hermano del líder internacional de la organización. En esta segunda fase, los agentes arrestaron a ocho presuntos miembros en Barcelona, dos en Madrid y uno en Gerona (noreste), La Coruña (noroeste) y Valencia (este). También desmantelaron dos laboratorios dedicados a elaborar cocaína rosa, conocida como ‘tusi’, una actividad habitual de esta organización y su principal fuente de ingresos, además del tráfico de cocaína. Las fuerzas de seguridad intervinieron en cinco registros varias cantidades de drogas sintéticas, cocaína y una plantación interior de marihuana. Colaboración policial de Colombia y la Unión Europea Las detenciones son el resultado de las investigaciones de un grupo de trabajo específico de la Policía española contra la implantación de esta organización criminal en España, con el apoyo en este caso de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto Ameripol-El Pacto 2.0 de la Unión Europea.