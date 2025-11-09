Koldo, el «titán» que pasó de peón a rey y puede acabar con el PSOE

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Koldo García no era nadie pero ahora resulta que lo era todo en la trama que martiriza al Gobierno y al PSOE. Los últimos informes de la Unidad Central Operativa han vuelto a poner el foco en el exportero de prostíbulo que al inicio dio nombre a la causa. A pesar de la imputación de dos políticos del peso de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, el 'caso Koldo' vuelve a ser el 'caso Koldo' porque el supuesto peón regresa al centro del tablero de la red corrupta y lo hace convertido en rey. Un rey ante el que incluso un presidente autonómico como Ángel Víctor Torres da cuentas del estado de los contratos de las mascarillas, cuando no le rinde pleitesía pidiendo casi disculpas por el retraso en los pagos a quien pasaba por ser un 'don nadie'. Las 350 páginas del último atestado de la UCO sobre las andanzas en Canarias de la red delincuencial que salpica al PSOE, muestran a un Koldo más empoderado que nunca, al que incluso el entonces jefe del Ejecutivo insular pide consejo sobre cómo y cuándo acercarse al presidente Pedro Sánchez para abordar sus cuitas con Salvador Illa, por aquel tiempo ministro de Sanidad. El poder real de García aflora conforme sus audios y mensajes de WhatsApp van cebando los informes que llegan a los jueces del Supremo (Leopoldo Puente) y de la Audiencia Nacional (Ismael Moreno). Ya aparece con mayor implicación personal incluso que Ábalos en el epicentro de las maniobras para que Soluciones de Gestión, la empresa de Víctor de Aldama, se hiciera con más de 53 millones gracias a una docena de millonarios contratos en pandemia con diversas administraciones socialistas, tanto del Gobierno central como de los autonómicos. El último informe de la UCO sobre Canarias deja claro que un simple asesor del Ministerio de Transportes —sin cargo ni relación alguna con Sanidad— fue el interlocutor directo con Ángel Víctor Torres. Pero no solo eso. Ese mismo atestado, en sus anexos, confirma que la mano derecha de Ábalos facilitó a De Aldama los contactos y/o teléfonos de una docena de ministros y altos cargos del Gobierno de Sánchez; entre ellos, Óscar Puente o Nadia Calviño. El exchófer —que según la UCO cobraba 10.000 euros mensuales de De Aldama por facilitarle el acceso a integrantes del Ejecutivo socialista— también medió en los contactos de la trama con Reyes Maroto, Teresa Ribera y Óscar López. Los atestados desmienten la imagen de ese supuesto 'gigantón bonachón' que llamaba «cariño» en sus mensajes de WhatsApp a Francina Armengol durante las negociaciones para colocarle las mascarillas de De Aldama o se permitía el lujo de dirigirse como «bonita» a una secretaria de Estado como Isabel Pardo de Vera, a la que daba consejos de cómo vestir o de cómo tratar a Ábalos. Las revelaciones más recientes de la Guardia Civil van haciendo más compleja y poderosa la imagen del rudo exportero de prostíbulo navarro que lo grabó todo al menos desde 2013, fecha a la que se remontan los primeros audios de los 20.000 archivos que se le incautaron. De la importancia de su papel da buena cuenta de que hasta el momento la casi totalidad de la decena de atestados claves que la UCO ha enviado al Supremo y a la Audiencia Nacional han tenido como base casi exclusivamente los mensajes y grabaciones que le fueron intervenidos al exasesor en febrero de 2024 en su casa de Alicante. El último de los informes sobre las cuentas del exministro de Transportes, el del 3 de octubre, y las ulteriores explicaciones del propio PSOE han colocado además a Koldo García en la cúspide de un, cuanto menos, extraño sistema de pagos y cobros en efectivo. Según ese mecanismo, el exasesor de Ábalos —a pesar de no haber ostentado jamás cargo orgánico alguno en el PSOE— se ocupaba de gestionar y recoger los abonos en metálico de todo el equipo de la Secretaria de Organización.

