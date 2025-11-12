Mazón se sacuda la responsabilidad

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ‘president’ de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, ha asegurado que él no retrasó el envío del ES-Alert el día de la dana, que recibió la población de la zona afectada a las 20.11 horas, ni nadie le «pidió permiso» para hacerlo ni para adoptar «ninguna decisión del Cecopi; ni sobre ningún aviso, ni sobre la forma de gestionar los rescates o cómo comunicarlo». «¿Quién en su sano juicio podría estar en contra de alertar a la población?», se ha preguntado. «Si el mensaje no llegó a tiempo para la Horta Sud no fue porque alguien lo parara o bloqueara, mucho menos Salomé Pradas, esperando una autorización que ni pidió ni necesitaba. Fue porque el Cecopi ignoraba que hubiera un problema en la zona hasta que fue demasiado tarde». Así lo ha manifestado este martes por la tarde durante su primera intervención en la comisión de investigación. Durante su comparecencia, Mazón ha defendido que el Consell ha asumido «responsabilidades políticas» por la dana, la última en su caso con su dimisión de la semana pasada. Por contra, ha vuelto a criticar la falta de información de organismos estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) o la Aemet y ha exigido asunción de responsabilidades y explicaciones por parte del Gobierno. Sobre el día de la dana, ha afirmado que «ha sido realmente difícil lograr que el debate político superara aquel 29 de octubre», al considerar que «es imposible que se analizaran cuestiones que fueran más allá de la comida de trabajo» que mantuvo durante varias horas con la periodista Maribel Vilaplana en el restaurante El Ventorro. Ha asegurado que, si «hubiera sabido» la magnitud de la tragedia, su agenda de ese día habría sido distinta. Dicho esto, ha criticado que la izquierda lleve «un año diciendo que estaba incomunicado» o que estén «intentando arruinar la vida a una profesional [Vilaplana] por haber tenido la pésima suerte de recibir una oferta el peor día de nuestra historia». «Esa comida fue un encuentro profesional con una profesional. Una reunión en la que, por supuesto, estuve atento, haciendo llamadas para conocer la evolución de la situación —ha relatado—. Una emergencia que, hasta bien entrada la tarde, creía que estaba focalizada en Utiel y en cómo podía afectar a la Ribera y en una posible rotura a 13 horas vista de la presa de Forata, que era la información de la que disponía la consellera. Si Salomé Pradas hubiera sabido que el Poyo se estaba desbordando me lo habría dicho, como me informaba del resto de cuestiones que yo le preguntaba, pero nadie le informó de ello y, por supuesto, nadie me pidió permiso para refrendar ninguna decisión del Cecopi, ni ningún aviso como el ES-Alert». Además, ha defendido que no tiene «ni el menor atisbo de duda de que Emergencias de la Generalitat hizo todo cuanto estuvo en su mano con la información de la que disponían (...) Se ha preguntado «quiénes deberían haber ejecutado» las obras hidráulicas que «salvan vidas», si se han «subsanado los problemas» en los sistemas de medición, si «basta con cuatro niveles de alerta» o por qué «en la Comunidad Valenciana hay 36.000 kilómetros de cauces sin monitorizar». Son preguntas que ha subrayado que deberían responder representantes del Gobierno, como el presidente Pedro Sánchez o los ministros citados a comparecer a esta comisión que «no han tenido a bien pisar Valencia». También se ha preguntado «por qué tantas personas se sintieron solas y desamparadas en los días que siguieron al 29 de octubre».

