Isabel Blanco: «Con el PSOE, las mujeres están desprotegidas»

La vicepresidenta de la Junta y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras los nuevos fallos detectados en las pulseras de control de los maltratadores, ha afirmado que, cuando gobierna el PSO, las «mujeres de Castilla y León están más desprotegidas». Blanco ha manifestado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ante las reiteradas avisos de fallos desde los propios juzgados, lo minimiza afirmando que son casos aislados, sin poner solución a una situación que «desprotege a las mujeres». Ha recalcado que la titular de Igualdad tendrá que ofrecer explicaciones de su inacción para solventar los problemas de las pulseras cuando tuvo conocimiento de la situación, ya que a las mujeres que están protegidas por este sistema les «entran dudas» sobre su correcto funcionamiento, como ya han trasladado varias asociaciones de mujeres contra la violencia machista. Para Blanco, no es de recibo que se lance el mensaje constante de que las mujeres denuncien y que las «vamos a proteger, que es nuestro mayor objetivo», para que luego fallen las pulseras que tienen que cumplir este objetivo; esto es un problema «muy serio».

Por su parte, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha explicado que el fallo registrado este martes durante 12 horas en el sistema de dispositivos Cometa de control de agresores machistas ya está completamente resuelto y no ha generado ningún incidente de seguridad para las víctimas. En los pasillos del Congreso de los Diputados, Redondo ha indicado este miércoles a los medios de comunicación que el problema en el sistema se debió a que un servidor falló y las geolocalizaciones de agresores no se trasladaban «en tiempo y forma", había un retraso. Cuando se detectó ese fallo, ha señalado, se activaron los protocolos para alertar de la incidencia técnica tanto a las fuerzas y cuerpos de seguridad como a las víctimas. El problema se extendió desde las 4:30 de la madrugada hasta las 17:25 horas. Se reseteó la información y a última hora del miércoles la empresa trasladó a Igualdad que el incidente estaba resuelto y había normalidad.