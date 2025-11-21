Indefensión en el Gobierno y miedo a un indulto: así reaccionan PSOE y PP a la condena del Fiscal

El fiscal general, Álvaro García Ortiz, a su llegada este jueves al Tribunal Supremo donde continúa el juicio que podría quedar visto para sentencia este jueves después de que las partes emitan sus conclusiones e informes definitivos.EFE/J.J. Guillén

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este viernes que el Gobierno activará "los mecanismos que hagan falta" tras la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por revelación de secretos.

El también secretario general del PSOE-M ha dicho en una entrevista en el programa ‘Mañaneros 360’ de TVE que el "Gobierno es profundamente respetuoso con la justicia, más incluso que algunos jueces”. “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”, ha resaltado en este sentido, tras asegurar que “hay gente que está utilizando la justicia para hacer política”.

“Varios periodistas de reconocido prestigio le han dicho al juez a la cara que no habían recibido esa filtración del fiscal general”, ha destacado López, que ha señalado que el fallo “viene a decir que todos esos periodistas han mentido” pese a ser “gente que lleva muchos años peleando por la verdad”.

Asimismo, López ha calificado el proceso de “broma de mal gusto”, al situar su origen en “un supuesto delito cometido por la pareja" de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Preguntado por la petición del Partido Popular de convocar elecciones generales, el secretario de Organización le ha restado importancia: “El Partido Popular pide la dimisión una vez cada media hora. Da igual”.

En este sentido, ha sostenido que al presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo, “ya no hay quien le escuche ni quien le siga”, ya que, para el socialista, “aquí quien manda es la señora Ayuso y el señor Aznar”.

En cuanto al futuro del cargo de fiscal general, ha explicado que la decisión corresponde al Ministerio de Justicia, que actuará “cuando proceda”, y ha insistido en que el debate de fondo es sobre “si la gente quiere seguir amparando comportamientos profundamente injustos”.

Por último, el dirigente socialista ha subrayado que no se dejará intimidar: “Yo voy a seguir denunciando todas las corruptelas de la señora Ayuso y voy a seguir apelando a los madrileños y madrileñas para que cambiemos las cosas en Madrid”.