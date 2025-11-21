Muere una niña de 6 años y otra de 4 está hospitalizada tras ser atendidas en una clínica dental privada

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una niña de 6 años ha fallecido tras haber sido atendida previamente esa misma mañana en una clínica dental privada, según han informado fuentes sanitarias. Se da la circunstancia de que otra menor, de 4 años, que también había acudido a la misma clínica, se encuentra hospitalizada, han informado fuentes sanitarias.

La menor de 6 años ingresó este jueves a las 16.52 horas en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria, según consta en el informe del responsable de la guardia de Urgencias del centro sanitario. Los facultativos intentaron su reanimación sin éxito y, desgraciadamente, declararon el fallecimiento.

Además, se da la circunstancia de que a las 15.11 horas del mismo día acudió a Urgencias del Hospital de la Ribera otra niña, esta de 4 años de edad, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental.

La pequeña presentaba un episodio de fiebre, vómitos y somnolencia. Tras su estabilización y la valoración pertinente, los facultativos decidieron su traslado en SAMU a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital Clínico Universitario de València, donde permanece ingresada.

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha iniciado un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido y ha ordenado la suspensión cautelar de la actividad de la clínica.