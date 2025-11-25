Estas son las 63 comarcas que han sufrido emergencias de Protección Civil durante los últimos 3 meses

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A propuesta del Ministerio del Interior, el Gobierno ha declarado este martes zonas afectadas por una emergencia de protección civil 63 comarcas que entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre de 2025 han sufrido episodios catastróficos de distinta naturaleza, en su mayoría inundaciones, en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia, Illes Balears, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra.

Entre otras emergencias, el texto del acuerdo gubernamental recoge el temporal de lluvias torrenciales que, el pasado 30 de septiembre, afectó a las islas de Ibiza y Formentera, donde la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso rojo por riesgo extremo de precipitaciones que alcanzaron hasta 236 litros por metro cuadrado. Las intensas lluvias provocaron inundaciones en calles y viviendas y cortes de carreteras.

Entre los días 9 y 13 de octubre de 2025, la dana Alice mantuvo bajo avisos rojo y naranja a varias zonas del litoral mediterráneo peninsular y Baleares, con lluvias muy fuertes y tormentas que ocasionaron inundaciones, cortes de tráfico y actuaciones de los servicios de emergencia, especialmente en la Comunitat Valenciana, Baleares, Cataluña y la Región de Murcia,

Asimismo, dentro del periodo comprendido entre el 26 de agosto y el 9 de noviembre se registraron diversos incendios forestales en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Comunitat Valenciana, Comunidad Foral de Navarra, Galicia e Illes Balears.

Como consecuencia de estos sucesos se han producido daños personales, en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican la intervención de la Administración General del Estado, con base en el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, como complemento a las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias, tienen encomendadas las administraciones públicas territoriales.

Todas las personas afectadas por estos episodios han podido ya solicitar las ayudas que son competencia del Ministerio del Interior, destinadas a paliar daños personales; daños materiales en vivienda y enseres; actuaciones de las corporaciones locales; daños en establecimientos industriales, mercantiles y de servicios; y a personas físicas o jurídicas que hayan realizado prestaciones personales y de bienes para responder a la emergencia.

Además, y a partir del acuerdo adoptado este martes por el Consejo de Ministros, otros ministerios podrán adoptar diversas medidas para paliar las consecuencias de estas emergencias, como determinados beneficios fiscales (Ministerio de Hacienda), medidas laborales y de Seguridad Social (Ministerios de Trabajo y Economía Social, y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones) y ayudas a las corporaciones locales (Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática) o subvenciones por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación).

Los restantes departamentos ministeriales, en el ámbito de sus competencias, podrán declarar zona de actuación especial así como la emergencia de las obras para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública ubicadas en las zonas afectadas por estas emergencias de protección civil.

Han sido declaradas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil aquellas en las que se han producido los siguientes incendios:

1 IF San Antolín (Ibias) Asturias Asturias 26/08/2025

2 Inundaciones Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona Cataluña 27/08/2025

3 IF Piñuel Zamora Castilla y León 28/08/2025

4 IF Berlanga del Bierzo León Castilla y León 28/08/2025

5 IF Loranca Guadalajara Castilla-La Mancha 29/08/2025

6 IF Lubrin Almería Andalucía 29/08/2025

7 IF Benimodo Valencia Comunidad Valenciana 30/08/2025

8 Inundaciones Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona Cataluña 31/08/2025

9 IF Sonseca Toledo Castilla-La Mancha 31/08/2025

10 IF Alfarrasí Valencia Comunidad Valenciana 03/09/2025

11 IF Oliva Valencia Comunidad Valenciana 04/09/2025

12 Inundaciones Girona, Tarragona Cataluña 04/09/2025

13 IF Hermisende Zamora Castilla y León 06/09/2025

14 IF Urraúl Alto Navarra Navarra 06/09/2025

15 Inundaciones Tarragona, Barcelona, Lleida Cataluña 07/09/2025

16 Lluvias intensas Islas Baleares Islas Baleares 08/09/2025

17 Inundaciones Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana 08/09/2025

18 Fenómeno meteorológico adverso Aragón Aragón 08/09/2025

19 IF Buñol Valencia Comunidad Valenciana 10/09/2025

20 Inundaciones Barcelona, Tarragona, Girona Cataluña 11/09/2025

21 IF Calañas Huelva Andalucía 12/09/2025

22 IF Bonares Huelva Andalucía 13/09/2025

23 IF Polán Toledo Castilla-La Mancha 13/09/2025

24 IF Alicante Alicante Comunidad Valenciana 17/09/2025

25 IF Pantón Lugo Galicia 18/09/2025

26 IF O Bolo Ourense Galicia 19/09/2025

27 IF Andújar Jaén Andalucía 19/09/2025

28 Inundaciones Barcelona, Girona Cataluña 19/09/2025

29 Lluvias y tormentas Mallorca y Menorca Islas Baleares 21/09/2025

30 IF El Cardoso de la Sierra Guadalajara Castilla-La Mancha 22/09/2025

31 IF Mal Pas Formentera Islas Baleares 23/09/2025

32 Accidente químico Sagunto Valencia Comunidad Valenciana 24/09/2025

33 Accidente Mercancías Peligrosas Huesca Aragón 24/09/2025

34 IF Luzaga Guadalajara Castilla-La Mancha 26/09/2025

35 Inundaciones Lleida, Tarragona Cataluña 27/09/2025

36 Inundaciones Alicante, Castellón y Valencia Comunidad Valenciana 27/09/2025

37 IF Cerezo de Arriba (IF El Cardoso de la Sierra, GU) Segovia Castilla y León 28/09/2025

38 Fenómeno meteorológico adverso Aragón Aragón 28/09/2025

39 Fenómeno meteorológico adverso Islas Baleares Islas Baleares 29/09/2025

40 Inundaciones Murcia Murcia 29/09/2025

41 Inundaciones Ibiza Islas Baleares 30/09/2025

42 Inundaciones Formentera Islas Baleares 30/09/2025

43 Fenómeno meteorológico adverso Islas Baleares Islas Baleares 08/10/2025

44 Incidente aeropuerto Barcelona Barcelona Cataluña 08/10/2025

45 IF Almorox Toledo Castilla-La Mancha 09/10/2025

46 Fenómeno meteorológico adverso Mallorca, Ibiza y Formentera Islas Baleares 10/10/2025

47 Inundaciones Campo de Cartagena Murcia Murcia 10/10/2025

48 Inundaciones en Pilar de la Horadada Alicante Comunidad Valenciana 11/10/2025

49 Fenómeno meteorológico adverso Islas Baleares Islas Baleares 11/10/2025

50 Inundaciones Barcelona, Tarragona, Lleida Cataluña 11/10/2025

51 Inundaciones La Safor Valencia Comunidad Valenciana 13/10/2025

52 Fenómeno meteorológico adverso Cataluña Cataluña 21/10/2025

53 IF Monte Areo (Gijón) Asturias Asturias 22/10/2025

54 IF Talavera de la Reina Toledo Castilla-La Mancha 23/10/2025

55 Fenómeno meteorológico adverso Huelva Andalucía 29/10/2025

56 Lluvias Mallorca y Menorca Islas Baleares 29/10/2025

57 Accidente vertido aceite de palma Puerto de Vigo Pontevedra Galicia 30/10/2025

58 Accidente ferrocarril TMP Zaragoza Aragón 31/10/2025

59 Incidente Swissport Barcelona Cataluña 01/11/2025

60 Inundaciones Cataluña Cataluña 04/11/2025

61 Fenómeno meteorológico adverso Mallorca Islas Baleares 06/11/2025

62 Fenómeno meteorológico adverso Menorca Islas Baleares 07/11/2025

63 Accidente TMP Ferrocarril Zaragoza Aragón 08/11/2025