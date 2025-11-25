La Policía Judicial realiza una primera inspección ocular en la mina de Cangas del Narcea

Vista de las instalaciones de la mina de Cangas de Narcea tras el fallecimiento ayer de dos trabajadores en una mina.PACO PAREDES

La Policía Judicial de la Guardia Civil ha realizado este martes una primera inspección ocular en el interior de la mina subterránea de Cangas del Narcea (Asturias) en la que el pasado viernes fallecieron dos mineros a causa del desprendimiento del techo de una galería, han confirmado a EFE fuentes del instituto armado.

Esta inspección de carácter técnico se ha producido un día antes de que se reúna la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias, organismo en el que están representados el Gobierno del Principado, los sindicatos, las empresas y los colegios profesionales relacionados con la materia, para analizar la información disponible sobre el siniestro.

Según avanzó ayer el consejero de Ciencia, Industria y Empleo del Principado, Borja Sánchez, las primeras investigaciones indican que el accidente de la mina se debió al hundimiento "súbito, fortuito e imprevisto" del techo de una galería.

Avanzó que el Servicio de Minas del Principado va a llevar a cabo una investigación al margen de la que acometa la Policía Judicial de la Guardia Civil.

La investigación de la autoridad minera ya dio un primer paso el viernes por la tarde-noche, tras el accidente, con una visita por parte de varios inspectores.

A la espera de que la investigación avance, "todo hace indicar" que se produjo por un "hundimiento súbito" del techo de una zona de extracción en una galería de unos 70 metros, donde se encuentra una capa de mineral "bastante ancha", de unos tres metros, ha avanzado el consejero.

El accidente se produjo poco antes de las 17:00 horas del pasado viernes en una mina subterránea situada en la parroquia canguesa de Vega de Rengos, en el suroccidente asturiano.

El desprendimiento afectó a una superficie de entre seis y ocho metros y atrapó a los dos mineros fallecidos: Óscar Díaz, de 32 años y vecino de Cangas del Narcea, y Anilso Soares, de 42 años y vecino de Villablino (León).

El consejero insistió ayer en que la empresa minera, TYC Narcea, tiene todos los permisos y la documentación en regla y que en los últimos meses ha sido objeto de varias inspecciones, la última de ellas la víspera del accidente precisamente en la zona donde se produjo un hundimiento que parece que fue "fortuito" e "imprevisto".