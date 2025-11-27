El juez reclama al PSOE todos los pagos en metálico desde el año 2017

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El juez del ‘caso Koldo’ en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que además instruye la pieza separada de los sobres con dinero en metálico entregados a José Luis Ábalos y a Koldo García en concepto de liquidación de gastos de representación, decidió este miércoles someter a una exhaustiva investigación la caja de la sede de Ferraz para aclarar las «discordancias» por los abonos a los dos investigados. Como primer paso, libró ayer un «requerimiento» al PSOE para que «facilite la relación de pagos en metálico y documentos en los que se soportan durante el período 2017-2024». El juez da 10 días a la formación para que remita toda esa documentación referida a ese periodo de tiempo, que en muy buena parte coincide con la etapa de Sánchez como secretario general. Pero hay más, el juez encargó a la UCO de la Guardia una investigación específica sobre los abonos bajo investigación, ya que, explicó, es el equipo que mejor conoce esta causa, al margen del hecho de que ya «dispone de copia clonada de todas la evidencias digitales intervenidas». Moreno ha pedido permiso al Supremo para que la Guardia Civil pueda usar todo el material que consta en esta ya causa especial, cuyo eje central se trasladó a principios de año al alto tribunal por el aforamiento de Ábalos. Las órdenes concretas del juez a la UCO es que «proceda al examen y busca de cualquier mensaje o documento que pueda tener relación con los hechos relatados en el auto de 31 de octubre de 2025, elaborando el correspondiente informe». Con ese auto fue con el que el instructor del ‘caso Koldo’ en el Supremo, Leopoldo Puente, remitió el caso a la Audiencia, después de que considerara que ni el PSOE ni su exgerente Mariano Moreno en su interrogatorio habían aclarado los pagos en metálico efectuados a Ábalos y Koldo en contraprestación por los gastos de representación que aducen: unos 32.000 euros entre ambos entre 2017 y 2021, cuando el primero ejerció como secretario de Organización. Conductas ilegales Ahora, el juez de la Audiencia Nacional hace suyas las sospechas de Puente y confirma que en la causa hay pruebas de «una serie de conductas que pudieran ser calificadas de un ilícito penal, desde el blanqueo de capitales, pasando por el posible desfalco cometido contra el partido, amén de otras eventuales irregularidades». Según el juez, los hechos conocidos hasta ahora «exigen su investigación a fin de despejar las incógnitas existentes». Al poco de producirse el requerimiento de toda la documentación sobre los movimientos en cash, el PSOE envió un comunicado en el que resaltaba que en la causa se investiga ese «posible desfalco cometido contra el partido», sin hacer mención alguna las «otras eventuales irregularidades». «Desde el PSOE aclaramos que no estamos investigados en la causa, y que nuestro compromiso con la transparencia, así como nuestra colaboración con la justicia, es total», remarcó la formación, al tiempo que aseguró que «aportará al juzgado la documentación solicitada, colaborando con la justicia como hemos hecho hasta ahora». «Todo el efectivo abonado por el PSOE tiene una trazabilidad cierta y legal, sin la existencia de descuadres", aseguran.

