El juez manda a Soto del Real a José Luis Ábalos y Koldo por riesgo extremo de fuga

El exministro y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García han ingresado este jueves en la cárcel de Soto del Real (Madrid) después de que el juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente haya acordado prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas. Ambos han llegado a las 18.09 horas de la tarde en un furgón de la Guardia Civil desde los calabozos de la Audiencia Nacional, donde fueron trasladados desde el Supremo después de que el juez decretara la prisión ante el posible riesgo «extremo» de fuga de ambos y en virtud de los «más que bastantes» indicios de la presunta comisión de varios delitos. Puente ha atendido las peticiones del Ministerio Público, que solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 y medio para Koldo García, y de las acusaciones populares, que elevan esa solicitud a 30 años. El juez ha considerado que no solo existen «numerosos indicios racionales de criminalidad», sino que el posible riesgo de que ambos pudieran sustraerse a la acción de la justicia resulta «extremo» y «máximo» en este momento, por lo que no puede conjurarse con el mantenimiento de las cautelares que pesaban hasta ahora sobre ambos (comparecencias periódicas en el Juzgado y retirada del pasaporte). Koldo García tendrá que ser trasladado de nuevo hoy a la Audiencia Nacional para declarar por la rama del caso sobre los contratos de mascarillas, PCR y test de antígenos por parte del Gobierno canario.

"Veníamos llorados"

"Ya veníamos llorados", se han limitado a comentar fuentes del PSOE tras conocer la decisión del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente de decretar prisión preventiva para el exministro y exsecretario de Organización socialista José Luis Ábalos. A falta de declaraciones formales de dirigentes socialistas, fuentes de Ferraz han mostrado su respeto a la decisión del juez, han asegurado que era un paso posible dentro del proceso judicial y han hecho hincapié en que todavía «no es una condena en firme». Desde Ferraz reconocen que venían preparándose para esta decisión del juez del Tribunal Supremo, que, insisten, era una posibilidad, y consideran que el impacto que pueda tener para los socialistas el ingreso de Ábalos en la cárcel venía ya amortiguado por la entrada en Soto del Real del también exsecretario de Organización Santos Cerdán.

Las mismas fuentes han reiterado la colaboración del PSOE con la justicia y el respeto a las decisiones de los jueces, y han insistido en su «tolerancia cero» ante la corrupción y su actuación contundente desde que tienen conocimiento de hechos de este tipo. Por ello el PSOE subraya que no acepta lecciones de partidos como el PP, que, recuerdan, ha tenido cajas B, sobresueldos o sentencias firmes por corrupción. Al respecto, las fuentes socialistas señalan que la corrupción retrata también a los que actúan frente a quienes miran hacia otro lado y aseguran que su partido siempre estará entre los primeros. La decisión del juez ha coincidido con el momento en que el presidente del Gobierno intervenía en el acto en el que se ha firmado el acuerdo con los funcionarios.

