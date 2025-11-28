Caso Helena Jubany: el principal sospechoso ingresa en la cárcel 24 años después del crimen

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El asesinato de la bibliotecaria Helena Jubany en 2001, uno de los crímenes más oscuros de Cataluña, ha dado un giro trascendental este viernes. La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para Santiago L.P. (Santi Laiglesia), el principal sospechoso, investigado por un presunto delito de homicidio.

Esta decisión llega casi 24 años después del brutal crimen, gracias a la reapertura del caso y a los nuevos análisis de ADN que han incriminado al sospechoso.

Helena Jubany, de 27 años, fue asesinada el 2 de diciembre de 2001. Su cuerpo, desnudo, drogado y con quemaduras, fue arrojado al vacío desde la azotea de un edificio en Sabadell.

Santiago L.P., antiguo compañero de la víctima en la Unión Excursionista de Sabadell, fue investigado inicialmente, pero la causa se archivó en 2005 por falta de pruebas concluyentes.

El punto de inflexión se produjo con la aplicación de nuevas tecnologías forenses sobre muestras biológicas conservadas. La Policía Científica logró encontrar restos de ADN compatibles con el investigado en el jersey que llevaba la víctima el día de su muerte.

La magistrada argumenta en su auto que existen "indicios sólidos y objetivos" que incriminan al sospechoso, y ha ordenado su encarcelamiento basándose en el riesgo de fuga y la gravedad de los hechos.

La familia de Helena Jubany ha sido crucial para evitar la prescripción del caso y forzar su reapertura en 2020. Sus esfuerzos, litigando en los tribunales, permitieron encargar los informes biológicos que, finalmente, han señalado al principal sospechoso.

Durante su comparecencia ante la jueza, Santiago L.P. se ha acogido a su derecho a no declarar, lo que ha motivado aún más la solicitud de prisión preventiva por parte de la Fiscalía y la acusación particular.

La investigación sigue abierta, con la posibilidad de reabrir la causa contra otros investigados iniciales, como Ana E., después de que los análisis de ADN también sugirieran la presencia de otros perfiles genéticos en la escena del crimen.