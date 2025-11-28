Fallece una mujer tras caer a un río en una ruta de montaña en los Picos de Europa

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Una mujer ha fallecido este viernes tras caer a un río, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en el concejo asturiano de Cabrales, en el Parque Nacional de los Picos de Europa, ha informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA).

El Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido el aviso sobre las 13:20 horas a través de una llamada en la que el alertante indicaba que su pareja y su perro habían caído al río en la bajada que une las localidades de Bulnes a Poncebos y que no la veía ni tampoco la oía.

De inmediato, se ha movilizado al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo de un helicóptero, que ha ejecutado un ciclo de grúa para permitir acceder a la zona un bombero-rescatador.

Tras llegar hasta donde se encontraba la accidentada, los efectivos han constatado que se encontraba sumergida en el río y presentaba heridas mortales.

El Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la recuperación del cuerpo.

En esta misma zona, en septiembre del pasado año, falleció un hombre y una mujer resultó herida tras producirse un desprendimiento de rocas, y hace dos meses un hombre también sufrió heridas en una pierna por caída de piedras.