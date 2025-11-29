Feijóo pide a la patronal catalana apoyo para una moción con Junts

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este viernes ante Foment del Treball los votos de «los suyos» para que prospere una moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha aludido textualmente a Junts y ERC. Según ha recalcado, esa moción de censura tendría como «único compromiso» convocar elecciones. En un acto de la patronal catalana encabezado por su presidente, Josep Sánchez Llibre, el líder popular ha subrayado que no le «faltan ganas» para presentar la moción, sino los votos necesarios para hacerlo. «En esta sala seguro que hay muchas personas que han votado a Junts, no sé si hay muchas o pocas que han votado a ERC, pero estoy convencido de que la mayoría de personas no comparten la deriva económica, legislativa, ni siquiera ética que esta siguiendo el Gobierno», ha dicho. Feijóo ha defendido la moción como vía para convocar elecciones. «Me faltan votos para presentar una moción de censura, una moción que tenga un único compromiso: convocar elecciones generales y que todos los ciudadanos de España puedan decidir qué Gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas. Por lo tanto, lo que me faltan son votos de los suyos, entre comillas. No los tengo», ha enfatizado, dirigiéndose a los empresarios catalanes. El líder del PP ha asegurado que, aunque pida a determinados partidos su apoyo para poner fin al Gobierno de Sánchez, hay cosas que no va a «poder ofrecer». «Yo no voy a poder comprometerme a cosas que no podré cumplir, ni además considero oportuno cumplir», ha asegurado, para añadir que la mayoría de los votantes de esos partidos, a su juicio, están de acuerdo con la política de vivienda, fiscal, energética, de seguridad y de inmigración del PP. En su discurso, el jefe de la oposición se ha referido al ingreso a prisión provisional del exministro de Transportes José Luis Ábalos y ha afirmado: «El sanchismo ha entrado en prisión y eso explica la histeria instalada en el Gobierno». Feijóo ha asegurado que «quienes hoy duermen en la Moncloa y quienes han dormido en la cárcel tienen muchas cosas en común, mucho que compartir y, seguro, mucho que callar». «Lamento la imagen de degradación que estamos dando en España, pero la cuarta economía del euro no puede tener un Gobierno extorsionado por sus propios actos», ha agregado. A su entender, Pedro Sánchez debería dimitir: «Un presidente con un mínimo de decencia se iría. Un primer ministro europeo se hubiera ido ya. Y mientras esto no ocurra, pues mi obligación y mi deber es transmitir a los españoles que hay alternativa». Feijóo se ha erigido como alternativa para un «cambio de rumbo» en España en las urnas ante la decadencia a la que considera que el Gobierno socialista ha llevado al país. «La decadencia de este Gobierno ha rebajado las expectativas de la nación, pero yo creo que tenemos que recuperar la ambición», ha agregado. Para ello, ha presentado lo que para él son los tres grandes retos: el riesgo de que en España no valga la pena trabajar; de que «una política fiscal abrasiva imposibilite la vida» a trabajadores y empresas, y de la extinción de la clase media.

