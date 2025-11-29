El dueño de El Ventorro no vio preocupado ni con prisa a Mazón el día de la dana

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El propietario de El Ventorro no vio al político «preocupado en ningún momento» ni apreció que tuviera prisa cuando se despidió de él. «Fue como un día normal, un día más». Así lo declaró el restaurador en su declaración como testigo el pasado 21 de noviembre ante la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana, que arrasó gran parte de la provincia y costó la vida a 229 personas.

En la transcripción de su comparecencia, el propietario explica cómo Mazón llegó sobre las 14.15 y las 14.30 horas y «unos 10 o 15 minutos después, llegó Vilaplana».

El dueño del establecimiento concretó que Mazón estuvo desde las 14.30 hasta las 18.30-19.00 h, «aproximadamente» y puntualizó que «más tarde de las 19.00 horas no se fueron», un dato que recuerda porque los trabajadores se van a las 18 o 18:10 h y ya habían marchado. En ese momento, él se puso a hacer «sus cosas», como rematar facturas, ver botelleros, ver cámaras, repasar un poco el negocio, y calcula que le llevaría «unos 35 o 40 minutos más o menos». Cuando se fueron los empleados, Mazón y Vilaplana seguían en el reservado. Cuando entraba en la sala para atenderles —»una siete u ocho», según cuantificó—, «ninguna de las veces» vio a Mazón hablar por teléfono. Tampoco observó a Vilaplana con ningún ordenador. Apostó que la sala en la que comieron es rectangular y no muy grande y que no escuchó «nada» de las conversaciones.