El PP llama a protestar este domingo contra Sánchez para pedir elecciones ya tras la encarcelación de Ábalos

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este domingo una concentración en el Templo de Debod de Madrid para protestar contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales ya.

Feijóo, que ha elegido el lema 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?' para esta movilización, estará acompañado por los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, así como casi todos los 'barones' territoriales del PP, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Se trata de una protesta "sin siglas", "abierta" y "cívica", según el PP, a la que están llamados tanto los votantes de Vox como los socialistas "desencantados" y que se sienten "engañados" por la actuación del presidente del Gobierno.

Los 'populares' consideran que la encarcelación del exministro y exnúmero tres del PP, José Luis Ábalos, no es un "hecho aislado" sino que evidencia que Pedro Sánchez es la "manzana podrida" y el "nexo corruptor".

AL GRITO DE 'BASTA YA'

La movilización --en la que se esperan muchas banderas de España pero pocas del PP-- contará con las intervenciones del alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad, José Luis Martínez-Almeida e Isabel Díaz Ayuso, respectivamente. La clausura correrá a cargo de Feijóo.

"Este domingo en el Templo de Debod a las 12.00 horas la España harta tiene una cita para pedir elecciones y acabar con esta agonía vergonzosa. Una concentración de demócratas que quieren blindar la democracia frente a la amenaza de Sánchez", resumió el viernes el secretario general del PP, Miguel Tellado.

Los 'populares' han llamado a salir a la calle y alzar la voz al "grito de 'basta ya'", un eslogan que recuerda a la gran movilización que se produjo en España en julio de 1997 tras el secuestro y asesinato del concejal del PP de Ermua por parte de ETA y que se convirtió en un símbolo de repulsa contra el terrorismo.

CON EL DEBATE DE LA MOCIÓN DE CENSURA Y LA APELACIÓN A JUNTS

Esta protesta del PP, la séptima que convoca Feijóo contra el Gobierno desde que llegó a la Presidencia del PP en abril de 2022, se produce en medio del debate público sobre si el partido debe presentar la moción de censura para echar a Pedro Sánchez, como le conmina el líder de Vox, Santiago Abascal.

Los 'populares' consideran que para dar ese paso deben tener unas "garantías mínimas" que "hoy no existen" porque no cuentan con los votos necesarios. Eso sí, admiten que no faltan "motivos" ni "ganas" dentro del PP para presentarla. "No descartamos nada", ha dicho el 'número dos' del PP.

El propio Feijóo agitó el viernes ese debate al pedir apoyo a los empresarios catalanes para que Junts se sume a una moción de censura que conlleve elecciones, señalando que su objetivo sería "convocar elecciones generales en España y que todos los ciudadanos puedan decidir qué Gobierno futuro e inmediato quieren en las urnas".

LA SÉPTIMA PROTESTA DEL PP EN MADRID

Antes de la cita de este domingo, los 'populares' han salido otras seis veces a la calle de la mano de Feijóo. Las primeras convocatorias sí que contaron con el respaldo de Vox pero el partido de Santiago Abascal no decidió mandar a ningún representante a la convocada el pasado 8 de junio en Plaza de España.

Esa convocatoria del 8 de junio contra la "degradación" del Gobierno de Sánchez logró reunir a "más de 100.000 personas" si bien la Delegación de Gobierno rebajó esa cifra de asistentes a unas 45.000 o 50.000 personas.

Previamente, el PP convocó otra protesta el 26 de mayo en la Puerta de Alcalá de Madrid con la ley de amnistía como eje central, dado que pocos días después se aprobaba la norma en el Pleno del Congreso.

El PP también salió a la calle el 28 de enero de 2024 para protestar contra la ley de amnistía y las "cesiones" del Ejecutivo de Pedro Sánchez a los independentistas con el lema 'En defensa de la igualdad de los españoles'.

El pasado 12 de noviembre, el PP también convocó concentraciones contra la amnistía en todas las capitales de provincia de España. Y volvió a salir a la calle el 24 de septiembre de 2023 en la plaza de Felipe II de Madrid y el 3 de diciembre de ese mismo año, pocos días antes del aniversario de la Constitución, en el Templo de Debod.

De hecho, aquella protesta de diciembre en el Templo de Debod ha sido una de las menos concurridas del PP. Los 'populares' cifraron la asistencia en unas 15.000 personas frente a los 8.000 de la Delegación del Gobierno, una cifra muy alejada de las más de 40.000 personas que se concentraron en junio de este año en Plaza de España.

El PP ha apoyado además otras manifestaciones contra la ley de amnistía, como la que organizaron más de un centenar de organizaciones de la sociedad civil el 18 de noviembre de 2023 en Madrid.