Mañueco reclama urnas: «El sanchismo está podrido»

El presidente de la Junta y del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró ayer en Madrid que el Gobierno no tiene ningún proyecto y reclamó a Pedro Sánchez la convocatoria de elecciones. «El sanchismo está podrido desde la raíz y lo único que busca es la forma de mantenerse en el poder y de resistir en la Moncloa», afirmó.

Mañueco, que participó en Madrid en la manifestación convocada por el PP para protestar por la «corrupción» que rodea al Gobierno, argumentó que hay otra forma de gobernar muy diferente a la del PSOE en Moncloa como demuestra el PP en la Junta de Castilla y León, «con más crecimiento económico, con el mayor número de personas trabajando de la historia, con los impuestos más bajos, con un incremento de derechos sociales y, sobre todo, con los mejores servicios públicos de España»

El presidente autonómico aseguró que la forma que se reivindica desde Castilla y León es la que llevará a Alberto Núñez Feijóo a la Moncloa. «Sánchez siempre hecho lo que le interesa a él. Nunca ha pensado ni en España ni en los españoles. Por eso queremos lanzar un mensaje nítido a todos: él no puede seguir, no hay proyecto, está podrido, y manchado por todos los lados, en su entorno, en su partido y también en su Gobierno», aseveró Mañueco. El líder de los populares en Castilla y León puso en valor a los «muchos españoles» que han acudido para reclamar que se convoquen unos comicios para dar «voz» a los ciudadanos.