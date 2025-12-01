Ayuso resucita a ETA en el templo de Debod: "Está preparando su asalto al País Vasco y Navarra"

sabel Díaz Ayuso, al finalizar su discurso en la concentración contra el Gobierno de Pedro Sánchez, por los casos de corrupción que protagonizan José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, convocada por el PP en el Templo de Debod en Madrid, ayer. Fernando Villar / EFE

Anfitriona de la protesta contra el Gobierno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ejerció de telonera de Alberto Núñez Feijóo, pero su intervención contuvo una notable carga de profundidad. En esta ocasión, Ayuso, de nuevo la dirigente del PP más aplaudida durante la concentración del Templo de Debod, dedicó buena parte de su discurso a la situación en el País Vasco y Navarra y cargó de manera muy dura contra Bildu, al que equiparó, sin ningún matiz, con la banda terrorista ETA.

"ETA está preparando su asalto al País Vasco y Navarra mientras sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno", afirmó Ayuso, que acusó al PSOE de entregar la alcaldía de "nuestra querida Pamplona" al partido de la izquierda abertzale. "¿Y quién fue el muñidor de ese pacto? Sí, Santos Cerdán", recordó, antes de ironizar con el exsecretario de Organización del PSOE, que abandonó la prisión de Soto del Real el 19 de noviembre. "Justo ahora cumple un año desde que en el Congreso del PSOE le pusieron al frente del partido. ¡Felicidades, Santos!", se burló, entre la ovación y las risas de los manifestantes.

La presidenta de Madrid culpó al Ejecutivo de "apoyarse en la peor corrupción que existe: blanquear a Bildu". "No hay peor traición a España que esto. Franco es rabiosa actualidad y ETA es pasado, lejanísimo, cuando se sientan en las instituciones. Todo gracias a Pedro Sánchez. ¿Se puede tener la cara más dura?", se preguntó, y señaló a los "socios" (citó expresamente a la vicepresidenta Yolanda Díaz y al portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián) de "vivir de la mafia". "Hay que tener poca vergüenza y poca dignidad para salir todos los días a mentirnos a la cara como si los españoles fueran idiotas", continuó.

En su repaso a la actualidad política, Ayuso también se refirió a la situación en Venezuela y comparó al régimen de Nicolás Maduro con el Gobierno de España, al que recriminó sus "métodos bolivarianos". "Sánchez se inspira en Maduro para mantenerse en el poder", denunció, antes de reclamar a la ciudadanía que "no se acostumbre a lo que no es normal".