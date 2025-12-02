El vídeo de un incendio en un bloque de Toledo que ha obligado a evacuar a los vecinos y dos policías han acabado afectados por el humo

Publicado por Agencias Creado: Actualizado:

Todos los vecinos del bloque de pisos de Toledo que ha sufrido un incendio esta mañana han sido evacuados de sus casas y algunos llevados al hospital, menos dos matrimonios que han decidido seguir en sus viviendas, aunque se encuentran bien y han sido atendidos por los servicios sanitarios.

Se trata de dos matrimonios de unos 70 años en ambos casos, que han optado por seguir en sus viviendas aunque no corren ningún peligro y están siendo atendidos por los servicios de emergencia que se han desplazado hasta el bloque de cinco plantas que ha sufrido el incendio, que está ubicado en la confluencia de la avenida de Portugal y la Ronda de Buenavista.

Dos agentes de Policía Nacional han resultado afectados por inhalación de humo tras el incendio de un bloque de pisos en Toledo, en el que también han tenido que ser trasladados al Hospital Universitario de Toledo seis vecinos del inmueble.

El sargento de guardia del parque de bomberos de Toledo, Alberto Félix Galán, ha confirmado que no ha habido fallecidos a consecuencia del incendio, aunque varias personas han tenido que ser evacuadas al Hospital Universitario de Toledo, fundamentalmente por inhalación de humo, entre ellas dos policías nacionales que han acudido al lugar del siniestro desde la Comisaría de la Policía Nacional, situada en las inmediaciones.

La última persona evacuada del edificio ha sido un hombre de unos 90 años, que vive en un piso de la quinta planta, y que ha sido llevado al hospital para que le hagan un reconocimiento, aunque su estado es bueno, según el sargento de bomberos.

También han sido llevados al Hospital Universitario de Toledo para evaluar su estado un matrimonio, su bebé de un mes y otro hijo pequeño y la abuela, que estaban en otro de los pisos del bloque siniestrado, en el que todos sus habitantes han estado confinados hasta que los bomberos han considerado que podían salir sin peligro para su integridad física.

Asimismo, está en el centro hospitalario el hombre de unos 50 años que vivía en el piso en el que se ha originado el incendio, ubicado en la primera planta del inmueble.

De momento no se conocen con exactitud las causas del incendio, que tendrán que ser determinadas por la policía científica, ha explicado el sargento Galán, que ha destallado que en torno a las 9.00 horas se ha recibido el aviso de que había un incendio de grandes dimensiones en el barrio de Buenavista, por lo que hasta el lugar se han dirigido todas las dotaciones del parque y todo el personal disponible en ese momento.

También se han dirigido hasta el bloque incendiado otros bomberos que no estaban en la guardia para colaborar en los trabajos de extinción.

Galán ha relatado que al llegar se han encontrado que el incendio estaba completamente desarrollado, y que del bloque afectado salía una gran columna de humo, que tres horas después sigue saliendo, aunque según el sargento de bomberos el incendio ha estado controlado estructuralmente a pesar de las dificultades que está conllevando.

Al llegar, los bomberos han considerado que había mucha carga térmica, mucho humo y mucha temperatura, por lo que han comenzado a simultanear tareas de rescate y tareas de extinción, que han comenzado removiendo el combustible que había en el interior del piso en el que se han originado las llamas, para que no se produzca un reinicio del incendio.

En estas tareas han sacado al exterior dos bombonas de gas butano que estaban en el interior de la vivienda, por lo que ya no hay peligro de que exploten.